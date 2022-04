Windows 11 no te da opción de ver los segundos en la hora, como sí puede Windows 10 o Linux. Microsoft tiene una excusa

En tu ordenador con Windows 10 (o también con Windows 11), en la barra de tareas, tienes la hora justo a la derecha de la pantalla. Teniendo en cuenta que el PC es muchas veces nuestra herramienta de trabajo, ir viendo la hora es muy útil. Pero hay algo que falta ahí: los segundos. Y hay muchas quejas al respecto, históricamente y no sólo ahora con la llegada de un Windows 11 que también carece de segundos.

El tema es que hace unos años Microsoft tenía una excusa de peso para no incluir los segundos en la información que recibimos cuando miramos la hora en Windows. Si querías ver los segundos en Windows 95 el requisito mínimo era tener 4 "megas" de memoria RAM.

Ahora ya es muy común tener ordenadores con 8 o 16 gigas de RAM y en Windows 10 se puede acceder a esta opción desde los ajustes. Pero en Windows 11, directamente, no está disponible de forma nativa. Lo curioso de todo es que las versiones anteriores a Windows 95 sí mostraban los segundos.

La opción estaba disponible en Windows 10 a través de los ajustes del reloj, pero con la Anniversary Update de 2016 se escondió detrás de un cambio que había que hacer en el Registro. Sin embargo, Microsoft ha deshabilitado esa opción en Windows 11, lo que significa que no hay manera de mostrar los segundos en el reloj en la barra de tareas.

Qué dice Microsoft al respecto

Raymond Chen, ingeniero de Microsoft, y uno de los responsables de luchar por la compatibilidad hacia atrás en Windows, ha hablado de este tema. Ya en 2003 se encargó de hablar de por qué Windows 95 no mostraba los segundos en la barra de tareas: en aquel momento era para ahorrar en memoria RAM. Bajo la premisa que "el código más rápido es aquel que no se ejecuta".

Teniendo en cuenta que ahora ya no hablamos de tener megas de RAM, sino que contamos con gigabytes de RAM, el rendimiento de nuestros equipos ya no parece, a primera vista, un problema.

Chen ha explicado cómo en servidores Terminal Server el problema está en que cada usuario tiene su propio reloj y esto hace que el sistema está invirtiendo la CPU en actualizar los relojes. Por esta misma razón, por ahorrar en CPU, se deshabilita el parpadeo del cursor al escribir un texto.

Cuando hablamos de por qué un usuario final no puede acceder a esa opción, que sí hay en Windows 10 para quien quiera, la respuesta sigue siendo la misma: el rendimiento. En su blog, 'The Old New Thing', Chen dice que "cualquier actividad periódica con un ritmo superior a un minuto incurre en el escrutinio del equipo de rendimiento de Windows, porque la actividad periódica impide que la CPU entre en un estado de bajo consumo". Y esto teniendo en cuenta que Microsoft no considera esencial en la barra de tareas indicar los segundos.

Cabe recordar que, cuando hablamos del mercado en términos generales, macOS ofrece la posibilidad de activar la visualización de los segundos en la barra de tareas. Esto es accesible desde las Preferencias. También lo hacen los sistemas Linux: en GNOME podemos activarlo por ejemplo con un comando desde la terminal.