Microsoft sigue mutilando la barra de tareas en Windows 11: no podrás reordenar los iconos de la bandeja del sistema

El nuevo Windows 11 ha sido muy malo para la barra de tareas. El objetivo era hacerla mejor empezando desde cero, pero esto lo que nos ha dejado es una barra que tiene menos funciones que la de versiones de Windows de los noventa.

Con el lanzamiento del sistema perdimos cosas como poder cambiarla de posición, ya no se puede arrastrar un archivo al icono de un programa para abrirlo fácilmente, ni arrastrar un icono para anclarlo; no se puede usar la vista que no "combina etiquetas" dentro de los iconos como en Windows XP, y el click derecho sobre la barra ya no muestra opciones excepto ir a la Configuración. Lo peor es que parece que no han terminado de quitarle funciones.

Los iconos de la bandeja del sistema también pierden funciones

Ya no se podrán reorganizar estos iconos simplemente arrastrando y soltando

El nuevo downgrade que ha sufrido la barra es que ya no se pueden arrastrar y reorganizar los iconos de la bandeja del sistema, o como lo han llamado en Windows 11: los iconos de esquina de la barra de tareas. Estos son los mismos iconos del área de notificaciones de Windows 10 de siempre.

Desde tiempos inmemorables es posible arrastrar esos iconos y reorganizarlos. También es posible elegir desde la Configuración cuáles iconos queremos se estén siempre visibles y cuáles esconder detrás de un menú emergente.

Para mostrar ese menú emergente se hace click en la pequeña flecha en la barra de tareas, y arrastrando y soltando iconos podemos meterlos y sacarlos del menú a placer. Pues en la última build Insider 22563 de Windows 11, nada de esto es posible ya.

Problema reportado en el Centro de Opiniones de Microsoft

El problema ha sido reportado en el Centro de Opiniones y Microsoft ha respondido confirmando que ya no soportarán estas funciones. La razón: optimizaciones para tablets...

Seguiremos observando estos comentarios, pero con las actualizaciones que hemos realizado para la nueva barra de tareas optimizada para tabletas en la compilación 22563, ya no admitimos el arrastre de iconos en la bandeja del sistema o entre la bandeja del sistema y el menú desplegable de iconos ocultos. En su lugar, debes utilizar la sección Configuración > Personalización > Barra de tareas > Desbordamiento de esquina de la barra de tareas.

Básicamente, la barra de tareas está perdiendo más funciones a favor de una supuesta optimización para tablets. Es algo que resulta un poco (o bastante) incomprensible, y que Microsoft ha hecho básicamente oficial al responder de esta manera. Desde el subreddit de Windows 11 están compartiendo en enlace al comentario en el Centro de Opiniones para que todo el que no se sienta contento con la decisión vote a favor de devolver la función. De momento solo tiene 650 votos, pero podría tener muchos más si más gente se entera.

Microsoft dice que está trabajando en devolver algunas de las funciones que le han quitado a la barra de tareas en Windows 11, un ejemplo de ello es que en versiones Insider se pueden volver a arrastrar y soltar carpetas archivos en una app que esté anclada a la barra, sin embargo, esto no se vería hasta la siguiente versión de Windows 11 que se espera para otoño de 2022.