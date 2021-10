Esta herramienta para Windows 11 te devuelve todas las funciones perdidas de la barra de tareas, incluso poder moverla de lugar

Windows 11 es el nuevo sistema operativo de Microsoft, uno que ha llegado con muchos cambios buenos y mejoras en rendimiento comparado con Windows 10. Sin embargo, también han perdido cosas en el camino, las más obvias en un apartado específico: la barra de tareas.

En Windows 11 no la puedes mover ni a los lados ni a la parte de arriba, no puedes arrastrar un archivo a un icono anclado para abrir el programa correspondiente, no puedes usar iconos pequeños, no puedes separar las ventanas de una misma app en lugar de apilarlas todas dentro del icono, etc. Con ExplorerPatcher puedes volver a hacer todo esto y más.

Regresar la barra de tareas de Windows 10 a Windows 11

Aunque Microsoft ya está probando devolverle a la barra algunas de las funciones más importantes que se perdieron en Windows 11, esto no lo veremos hasta dentro de por lo menos un año con la primera actualización mayor del sistema en 2022. Mientras tanto, por supuesto que ya hay una solución de terceros para ello.

Esa solución es una herramienta open source llamada ExplorerPatcher, un pequeño hack que consiste en añadir un archivo .dll a tu carpeta de Windows para básicamente devolver la barra al mismo estado que tenía en Windows 10.

Esto quiere decir que absolutamente todas las funciones de la barra que funcionan en Windows 10 volverán a funcionar en Windows 11. Ahora, es importante que tengas en cuenta que esto es un proceso a realizar bajo tu propio riesgo, el .dll es un archivo que modifica el sistema (al menos la parte relacionada con explorer.exe), y probablemente sea detectado por tu navegador o el mismo Windows 11 como potencialmente dañino, es un falso positivo.

Su creador te deja claro que si esto te incomoda bien puedes revisar el código que está ofrecido en GitHub o incluso compilar la herramienta tú mismo. Si eso no son opciones para ti y sigues sin estar seguro, ni sigas leyendo.

Cómo instalar ExplorerPatcher

Copiar el archivo dll en la carpeta de Windows

Lo primero y muy importante a tener en cuenta es que una vez instalado ExplorerPatcher, no podrás deshacer los cambios fácilmente con un botón de desinstalación. Así que mi recomendación es que antes de comenzar con esto crees un punto de restauración al que volver para deshacer todos los cambios fácilmente si así lo deseas.

En la página de releases de la herramienta en GitHub, debes descargar el archivo dxgi.dll. Es posible que tu navegador bloquee la descarga, deberás saltar la advertencia y conservar el archivo de forma manual.

Reiniciar el Explorador de Windows desde el Administrador de tareas

Una vez descargado, deberás copiar el archivo en la ruta C:\Windows y después reiniciar el Explorador de Windows. Esto lo puedes hacer abriendo el Administrador de tareas y buscando el proceso en la lista, o ejecutando el comando taskkill /f /im explorer.exe

Una vez que el Explorador se reinicie verás una notificación informándote que faltan algunos archivos de símbolos. Estos comenzarán a descargarse desde la propia Microsoft y en unos segundos verás otra notificación indicando que ExplorerPatcher ya se ha instalado exitosamente.

Cómo ajustar ExplorerPatcher

Tras iniciar por primera vez, ExplorerPatcher ya habrá devuelto tu barra al estado de la de Windows 10, sin embargo, verás que algo falta: los iconos del área de notificación no aparecerán. Para ello debes abrir las propiedades de la herramienta.

Esto lo puedes hacer presionando la tecla de Windows + X y luego eligiendo Propiedades, o con un click derecho sobre la barra de tareas y luego en Propiedades. En este último caso ya notarás que aparecen todas las viejas opciones de click derecho en la barra y solo la solitaria opción de Configuración que tenemos en Windows 11.

Propiedades de ExplorerPatcher

Cuando abres las propiedades de ExplorerPatcher ves muchas opciones. La más importante está en la sección 'Taskbar', ahí encuentras la opción para activar los iconos de la bandeja que no aparecen. Solo hay que hacer click en 'Enable missing system tray icons' y aparecerá una ventana del panel de control donde podrás elegir cuáles iconos quieres ver.

La herramienta ofrece muchas más opciones que personalizar, como mostrar iconos pequeños, o dejar de combinar iconos en la barra de tareas. Incluso hay opciones para cambiar algunos aspectos nuevos del Explorador, el Menú inicio, el gestor de ventanas y más.

Si quieres mover la barra de lugar, ya sea a los lados o hacia arriba, solo tienes que hacer click derecho sobre ella y desbloquearla. Luego solo basta con arrastrarla al la posición deseada.