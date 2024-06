"En 10 años habrá una superinteligencia artificial que será 10.000 veces más inteligente que los humanos": qué es la ASI

Como ya habrás notado, la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en la industria tecnológica desde hace, sobre todo, un par de años. Desde que OpenAI lanzó ChatGPT al público, son cada vez más las empresas que deciden añadir este tipo de tecnologías a su portfolio de productos y servicios. Además, muchas de las grandes tecnológicas ya tienen puestas sus miras hacia la AGI (Inteligencia Artificial General), esta especie de IA con la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos de forma similar a la mente humana.

No son pocos precisamente los que esperan grandes cosas de la inteligencia artificial. Igualmente podemos decir de aquellos que son más conscientes de sus peligros que de sus beneficios en la sociedad. Masayoshi Son, CEO de SoftBank, tiene una visión mucho más prometedora de la inteligencia artificial, quizás por la parte interesada que le toca. Y es que opina que la inteligencia artificial será unas 10.000 veces más inteligente que los humanos de aquí a unos 10 años.

ASI, una inteligencia artificial 10.000 superior a la humana

En su última aparición pública, el actual director ejecutivo del grupo inversor japonés no dudó en dedicarle una palabras a toda la oleada de tecnologías basadas en inteligencia artificial que estamos experimentando últimamente. Son expresaba su visión de un mundo dotado de una “superinteligencia artificial”, o ASI, tal y como él la denomina.

Primeramente se refirió al término AGI, una inteligencia artificial que cree que será unas 10 veces más inteligente que los humanos y que llegaría en torno a los próximos 3 o 5 años, una fecha más temprana de la que él en un principio había anticipado, según comentaba.

“Si la AGI no es mucho más inteligente que los humanos, entonces no necesitamos cambiar nuestra forma de vida, no necesitamos cambiar la estructura del estilo de vida humano”, comentaba. "Pero cuando hablamos de ASI, es una historia totalmente diferente. Con ASI veremos una gran mejora”, continuaba.

Son augura un futuro en el que los modelos ASI puedan interactuar entre ellos, como las neuronas en nuestro cerebro. Según el ejecutivo, esta inteligencia artificial sería unas 10.000 veces más inteligente a los humanos. Como anécdota, según afirma la CNBC, las acciones de SoftBank cerraron con una caída superior al 3% en Japón.

Masayoshi Son es el fundador de SoftBank. Saltó a la fama tras una temprana y rentable inversión en el gigante del comercio electrónico Alibaba. En 2017 posicionó a la empresa como una visionaria en la tecnología tras el lanzamiento de Vision Fund, un fondo de inversión masivo centrado en respaldar a empresas tecnológicas. Si bien algunas de sus apuestas tuvieron éxito, hubo muchos fracasos sonados, como el de la empresa de coworking WeWork y su complicada salida a bolsa con la masiva inversión de SoftBank.

Con pérdidas récord en muchas de sus inversiones, Son y su empresa tienen el ojo puesto en la inteligencia artificial, un sector atractivo para el grupo inversor donde ven muchas oportunidades de crecimiento. Su última aparición, donde hablaba del término ASI, también fue una sesión de preguntas extrañamente existencialistas en la que el directivo sugería que se sentía como si no hubiese hecho nada importante hasta la fecha y que la nueva misión de SoftBank, que la cataloga como “la evolución de la humanidad”, hace que se sienta como si hubiese “descubierto su propósito en la vida”. “Creo que he nacido para desarrollar la ASI. Lo digo muy en serio", afirma Son.

