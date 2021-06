12345, la contraseña que provocó el 'hackeo' de la cuenta de ElXokas durante la partida del torneo Pokémon con Ibai Llanos

La semana pasada fue intensa para los dieciséis streamers que se enfrentaron en la Pokémon Twitch Cup Randomlocke. Días y días de retos en Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja para conseguir las medallas necesarias y terminar por todo lo alto la Pokémon Twitch Cup Randomlocke el domingo. Un día de récords en cuanto a seguimiento y, también, de alguna sorpresa poco agradable.

Pese a que las partidas se estaban desarrollando con relativa normalidad a pesar de algunos retrasos, cuando llegó el momento de la disputa entre Ibai Llanos y ElXokas algo no fue bien.

La anécdota de la Pokémon Twitch Cup Randomlocke nos recuerda cuán importante es usar contraseñas seguras

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Hasta los más grandes se pueden confiar con las contraseñas

En plena partida en Pokémon Showdown, con todo el mundo atento al lance entre estos dos streamers referentes del panorama nacional, se produjo un aparente hackeo. Alguien acaba de lograr acceder a la cuenta del jugador gallego provocando la interrupción de la partida ante la atónita mirada de más de 100.000 espectadores que seguían el stream.

"Esto es espectacular. [...] O sea, le han acertado la contraseña y han puesto a jugar a la cuenta de ElXokas contra mí. Estoy flipando, o sea, no he tenido tanto estrés en mi vida", decía en directo Llanos. No demasiados minutos después, debía estar narrando un partido de la Copa América.

Algunos problemas con enlaces que no deberían verse y se mostraron terminaron por hacer saltar por los aires la partida. Al sabotaje se unieron insultos a los streamers e incluso simbología nazi.

Según la lista de las peores contraseñas de 2020, la clave de ElXokas es la octava peor y se puede descifrar en menos de un segundo

Horas más tarde, a través de un tuit, Ibai Llanos desveló el porqué del hackeo a ElXokas: su contraseña era 12345. Es, según la lista de las peores contraseñas de 2020, la octava peor. NordPass, responsable del listado, señalaba que averiguarla requiere menos de un segundo a través de ataques de fuerza bruta y que ha sido expuesta más de 2,3 millones de veces.

La anécdota de la Pokémon Twitch Cup Randomlocke, si la podemos calificar así, nos recuerda cuán importante es usar contraseñas seguras. Debemos tener en cuenta que al margen de combinar letras minúsculas, mayúsculas, números y símbolos, lo típico que hacemos y que no siempre es garantía de seguridad, la longitud es una de las características más importantes. La mínima ideal, según los investigadores de CyLab, el laboratorio de seguridad y privacidad de la Universidad Carnegie Mellon, es de 12 caracteres.