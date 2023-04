Hasta 150.000 euros por teletrabajar en esta empresa de etiquetas si eres desarrollador

El teletrabajo está teniendo en la actualidad altibajos, aunque algunos sectores se mantienen bastante bien como por ejemplo el campo del desarrollo. Este únicamente necesita tener un ordenador con conexión a internet para poder trabajar, pudiendo llegar a ser hasta nómadas digitales.

Y es que aunque en España el teletrabajo no está en su mejor momento, aunque ya va mejorando, lo cierto es que de manera internacional hay muchas empresas que no les importa tener trabajadores de otros países, mientras tengan la experiencia necesaria. En este artículo recopilamos una serie de ofertas relacionadas con el mundo del desarrollo en una empresa de pegatinas.

Site Reliability Engineer

Como ingeniero de confiabilidad en Sticker Mule se espera contratar a una persona que sea capaz de crear canalizaciones de CI y CD, optimizar y escalar las cargas de trabajo, así como tener servicios web completamente seguros. Esto hace que se tenga que contar con una educación adecuada en el campo de la informática para desarrollar esta labor.

En concreto es necesario contar con experiencia en Docker, Kubernetes, GCP, AWS, Go, Postgress o Redis. Todo esto para un trabajo que se va a poder desarrollar desde casa, con suficientes conocimientos en inglés para mantener conversaciones fluidas y un salario que supera los 135.000 dólares al año con cuatro semanas de vacaciones.

Ingeniero de software

Otro puesto que están reclamando desde esta empresa es el de ingeniero de software para poder mejorar y ampliar la galería de componentes compartidos de React e integrar los front-end con las API de GraphQL. Además, se deberá mantener un rendimiento front-end óptimo en ordenadores y también los dispositivos móviles.

Como en el caso anterior, es necesario contar con un título en ciencias de la computación así como tener experiencia en Docker, NextJS, TypeScript o GraphQL así como tener importantes conocimientos en inglés. El sueldo puede llegar a superar los 150.000 dólares siempre que se tenga una muy buena experiencia con hasta cuatro semanas de vacaciones.

Ingeniero de software C++

La última oferta que hay disponible está relacionada con la búsqueda de un ingeniero de software que tenga experiencia más que sobrada en C++. Las tareas de este puesto será mejorar el software de automatización de fábrica, migrar los servicios heredados a Go y mantener una base de código C++.

La experiencia que se requiere está centrada en C++ como es lógico, así como en Go, Postgress, Docker, infraestructura en la nube, C# y también se deberá tener una excelente comunicación en inglés. Todo esto a distancia y con un sueldo que también puede llegar a superar los 150.000 dólares si se tiene la experiencia suficiente.

Fotos | Pexels, Lawrence Monk

