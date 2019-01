En 2018 no hubo 'Juego de Tronos' y 'The Walking Dead' acabó siendo la serie más descargada

En años anteriores vimos como 'Juego de Tronos' batía todo tipo de récords de descargas, pero 2018 fue un año de sequía en el que los fans de la serie hemos tenido que ver otras producciones.

Y eso se ha notado en los ránkings de descargas anuales, ya que en esta ocasión no ocupa la primera posición. Torrent Freak ha publicado su clásico ranking de fin de año y en el Top 10 no aparece la serie de HBO.

De todos modos, hay que dejar claro que estamos hablando de un ranking de nuevos episodios. Torrent Freak ha asegurado que ha habido muchas descargas de los episodios antiguos y seguramente la serie habría aparecido de nuevo en esta lista.

Los zombies llegan al podio

Y es que 'Juego de Tronos' llevaba seis años consecutivos ocupando esta posición, seguido por 'The Walking Dead'. Como no se publicaron nuevos episodios en 2018, la serie de AMC ha pasado al primer puesto, seguida de 'The Flash' y 'The Big Bang Theory'. Así ha quedado el Top 10:

The Walking Dead The Flash The Big Bang Theory Vikings Titans Arrow Supernatural Westworld Legends of Tomorrow Suits

'Titans' se cuela directamente en la 5ª posición, y es que la serie sólo está disponible en DC Universe

Nos encontramos con series que han estado en rankings de años anteriores, como es el caso de 'The Flash', 'Westworld', 'Vikings' o 'The Big Bang Theory'. En esta ocasión vemos como se ha colado en el Top 10 'Titans', la primera serie de DC Universe.

Y es que esta serie sólo se puede encontrar en DC Universe, un servicio que además sólo está disponible en los Estados Unidos. Seguramente los fans del resto de países (que no han podido esperar a que llegue oficialmente a Netflix) tienen mucho que ver con esta entrada directa a la quinta posición.