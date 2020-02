314.000 dólares de multa a Steven Seagal tras promocionar una criptomoneda sin revelar que le habían pagado por ello

El actor Steven Seagal ha sido multado con 314.000 dólares por las autoridades estadounidenses, tras descubrir que había promocionado ilegalmente una oferta de una nueva criptomoneda, al no revelar que había recibido dinero por ello.

Nos remontamos a 2017, momento en el que promocionó la ICO (la oferta inicial de moneda) de Bitcoiin2Gen (B2G), una criptomoneda que levantó muchas sospeschas desde el primer momento.

Tay y como podemos leer en la web de este proyecto, Bitcoiin2Gen es una criptomoneda que utiliza la Blockchain de Ethereum y un sistema de pago P2P que es el mismo que encontramos en Bitcoin.

"Zen Master y embajador de Bitcoiin2Gen"

Seagal no especificó, en ningún momento, que B2G le había pagado por animar a sus fans en las redes sociales a invertir en Bitcoiin2Gen (algo que en Estados Unidos es requerido por la ley).

Al parecer, esta compañía le prometió al experto en artes marciales 250.000 dólares en efectivo y 750.000 dólares en tokens de esta moneda digital a cambio de dichas promociones.

Así lo asegura la SEC (la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos) y llama la atención que sigue estando disponible el comunicado de prensa en el que Bitcoiin2Gen anunciaba que "el Zen Master Steven Seagal" se había convertido en su "embajador".

Los tweets de Seagal promocionando esta criptomoneda han sido eliminados

En cambio, los tweets publicados por el actor han sido eliminados. Como decíamos, este proyecto tuvo bastantes detractores desde sus inicios, y en sus primeros días tuvieron que publicar un comunicado de prensa para responder a todas las voces que los acusaban de estafa piramidal.

En ese comunicado, ya advierten que "no debería haber ningún problema si el Sr. Steven Seagal está promocionando una criptomoneda", asegurando que es habitual que las personas famosas promocionen diversas marcas.

Damnit Steven I was just about to Tweet you to warn you that someone was using your name and likeness to promote some Shitcoin without you knowing, and here we are. Dump this and run! Quick before you become the next Bitconnect Carlos! — Jonathan Matias (@GaugePrower) February 21, 2018

También admitieron que el respaldo del conocido actor sirvió para dar mucha popularidad al proyecto. Algunos usuarios (como se puede ver en el tweet superior) llegaron a avisar a Seagal, pensando que habían hackeado sus perfiles en las redes sociales para "promocionar una Shitcoin" (una criptomoneda de mierda).