Cocaína, ajo y agua con sal para curar el coronavirus: así son sus mayores bulos en WhatsApp y redes sociales

Las redes ya ardían con la noticia de la aparición del coronavirus cuando aún estaba confinado en la región china de Wuhan, y su llegada a nuestro país no ha hecho sino agravar esta tendencia.

Y ya se sabe que, cuando algo está en boca de todos pero no todo el mundo está correctamente informado, se crea el perfecto caldo de cultivo... para los bulos. Y algunos son particularmente 'creativos' en esta ocasión.

Vamos a hacer un breve repaso a algunos de los más populares, tanto de los que hemos podido localizar nosotros en las redes sociales como aquellos que la OMS ha salido expresamente a desmentir.

"En tu pueblo hay coronavirus; y en el tuyo; y en el tuyo".

En primer lugar, hay muchísimos bulos sobre supuestos "casos confirmados" por toda la geografía española: casos difundidos por WhatsApp de los que nadie más sabe nada. Pero la realidad es que nuestras autoridades sanitarias están informando, como dicta el protocolo, de todos los casos en estudio (es decir, uno o dos días antes de que puedan incluso confirmarse).

El frío mata al virus... ¿y el agua caliente también?

Otros dos bulos, bastante contradictorios: "El frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus" y "bebe sólo agua caliente porque el virus muere al llegar a los 27 grados". Este último es casi gracioso, porque el cuerpo humano se mantiene normalmente en torno a los 36-37º, y eso no parece haber frenado al virus hasta ahora.

Se cree que la propagación del coronavirus se ralentizará al llegar la temporada de calor, al igual que ocurre con la gripe común, pero la meteorología no parece ser el factor determinante para matarlo: ya se han dado casos tanto en el sur de Australia (donde es verano y se están superando los 27º) como en Siberia, donde no parecen haberse enterado de que la nieve y el frío puedan ser remedio de nada en este caso.

Desmayos instantáneos

Medicos caen mientras operan al coronavirus. La transmisión es inmediata. pic.twitter.com/FwjQjHSvXa — elizabeth🌈⃤ ▽◭○ (@koishi____) February 20, 2020

Este tiene ya varias semanas, pero sigue circulando: circula por las redes en redes un vídeo en el que un cirujano se desploma supuestamente "mientras operaba al coronavirus" ya que la transmisión de éste "es inmediata".

Por descontado, los virus son demasiado pequeños para operarlos, y si de lo que hablamos es de los enfermos de coronavirus, su tratamiento no exige cirugía. Tampoco te desplomas en cuanto te expones al virus: de hecho, si hay algo que favorece su expansión es que los enfermos pasan varios días cultivándolo sin síntomas antes de que se manifieste.

¿Qué muestra el vídeo, entonces? Bueno, según Maldito Bulo, a un médico que se desmayó por una hipoglucemia generada por exceso de trabajo.

Ni ajo, ni sésamo, ni anís ni agua con sal: esto no es Masterchef

Otros bulos recurren a supuestos 'remedios de la abuela' para luchar contra esta novedosa pandemia, y nos recomiendan comer ajo, beber infusión de anís y/o frotarnos aceite de sésamo como remedio contra el coronavirus. Al ajo se le conocen leves propiedades antibacterianas, pero no antivíricas. A los otros dos ingredientes, ni eso.

Y no, el descubridor del SARS, el reputado investigador médico Zhing Nanshan, tampoco recomendó "enjuagarse la garganta con agua salada antes de ir a lugares públicos" porque "los virus que acechan en la faringe mueren de inmediato".

¿Cocaína? ¿En serio?

La cocaína fue usada como anestesia hace un siglo, pero sus dañinos efectos secundarios -por no mencionar su capacidad adictiva- hicieron que fuera abandonada en favor de otras alternativas más saludables.

Y hasta ahí el recorrido de la cocaína como 'remedio' médico. Buscaos otra excusa para drogaros, pero no que "inmuniza frente al coronavirus", como se está difundiendo por ahí.

El secreto está en el PH, o algo así

Tranquilos, alguien ha hallado ya el remedio a la pandemia: tomar mucho limón, bicarbonato y magnesio, porque "un cuerpo alcalino no se enferma, un cuerpo con un PH ácido sí".

Hay varias versiones del bulo que citan como fuente a diversos médicos, reales o no. Pero es bastante probable que ningún médico haya hecho nunca una recomendación tan peregrina como la de este mensaje, puesto que nuestro cuerpo no tiene un PH único (varía desde el 1,5 de los ácidos del estómago hasta el 8,8 de la bilis).

Además, es falso que los "cuerpos alcalinos" no se enfermen, y -sobre todo- no tiene sentido tomar limón (ácido) para aumentar la alcalinidad. Y no: el bicarbonato y el magnesio tampoco ayudan de ninguna forma contra el coronavirus.

Las vacunas contra la neumonía (y/o los antibióticos) son útiles contra el coronavirus

Si tenemos que vacunarnos cada año contra la gripe estacional es porque, pese a tratarse del mismo virus, las leves mutaciones que sufre cada año hacen inútil las vacunas de años anteriores (aunque se está luchando por cambiar eso). De modo que, si esto ocurre entre dos variedades del mismo virus, ¿cómo va a servir una vacuna diseñada contra una bacteria para inmunizarnos frente a un virus?

Y no: los antibióticos también sirven únicamente para luchar contra las bacterias, pero no sirven de nada contra una infección viral (y por eso no debes tomarlos cuando tienes gripe).

Los mosquitos no tienen la culpa (esta vez)

También se está difundiendo que deberíamos tener cuidado ante las picaduras de mosquito, porque pueden estos insectos serían capaces de transmitir la enfermedad.

Lo cierto es que, por lo que sabemos hasta ahora (y por lo que se ha podido comprobar en otras variedades anteriores del coronavirus), la única vía de transmisión es a través del contacto con la saliva y secreciones de la nariz que se emiten al toser y estornudar, y su radio de difusión suele ser de en torno a 1 metro (algunos bulos hablan de 8 metros).

China quiere matar a 20.000 enfermos

Uno de los bulos que hemos podido localizar habla de un plan de las autoridades chinas para que el próximo viernes el Tribunal Popular Supremo del país asiático apruebe la "matanza" de "más de 20.000 pacientes con coronavirus para prevenir su propagación". Veamos: es cierto que China no es la nación más transparente del mundo hacia el resto de la comunidad internacional, eso nadie lo pone en duda.

Pero, precisamente por eso, ¿no es un poco raro que, habiendo logrado ocultar semejante plan a los grandes medios de comunicación, sea un anónimo quien lo descubra y se vaya a contárselo a tu primo por WhatsApp? Obviamente, no se sabe nada sobre una matanza programada de pacientes en China.

Quien con bulos se acuesta, meado se levanta

La OMS se hace eco, por ejemplo, del rumor de que utilizar "orina infantil" como líquido limpiador mata al coronavirus. Pero aclara que la orina, lejos de matar virus o bacterias, puede llegar a contenerlas.

No seáis guarros, viene a decirnos la OMS, y centraos en lavaros las manos "con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón". Para las superficies del hogar, mejor limpiarlas "con desinfectantes domésticos comunes" (lejía, cloro, ácido peracético, etanol al 75%, etc).