Este mapa interactivo muestra todos los casos confirmados de coronavirus de Wuhan

El coronavirus de Wuhan está captando la atención mediática en los últimos días, pese a haber dado los primeros casos a finales de año. Todavía es poco lo que se conoce a ciencia cierta, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no se ha decidido a lanzar la emergencia de salud pública a nivel internacional.

Todavía no se sabe de la virulencia real del coronavirus de Wuhan, pero sí sabemos que de entre los miles de casos confirmados, el número de muertes en China asciende ya a 80 personas. Para seguir la propagación del virus de forma actualizada, el número de casos confirmados, los casos letales y el esperanzador pero todavía bajo número de recuperaciones, el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore ha creado un mapa que permite observar todos los efectos al detalle.

Lauren Gardner, la profesora responsable detrás del desarrollo del mapa, explica a Hub que han construido "este panel de control porque creemos que es importante que el público comprenda la situación del brote a medida que se desarrolla con fuentes de datos transparentes". Para ello, explica que "utilizan estadísticas de la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China y Dingxiangyuan".

El efecto del coronavirus a nivel mundial, en un mapa

El equipo de la Universidad Johns Hopkins que ha creado el mapa lleva unos días actualizándolo cada pocos minutos, solo con casos confirmados por autoridades como la OMS, algo que ya de por sí aporta más fiabilidad de la que ofrecen algunos medios de comunicación. Para ver los casos de forma menos gráfica y con más números, están introduciendo todas las cifras en una hoja de cálculo de Google.

Esta herramienta alternativa viene francamente bien para observar cómo se ha ido propagando el número de casos confirmados desde el día 22 de enero en adelante.Así, podemos ver que en Hubei, la provincia donde se encuentra el mercado de Wuhan donde se habría originado el coronavirus, se ha pasado de 270 casos de infecciones del día 22, a 1.423 casos y 76 muertes a esta hora. El mapa interactivo muestra en un número grande el número total de casos confirmados, que asciende a 2.794 personas, y después desglosa por países. De esta forma podemos ver que el 97% de casos de momento se han dado en China continental.

En ese sentido, la herramienta muestra también un gráfico de casos confirmados, que divide entre China continental y otras ubicaciones. Lo preocupante es que la pendiente de la gráfica de China no para de crecer, y en tan solo cinco días se ha disparado. Como decíamos antes, el motivo para la esperanza están en los casos de recuperaciones, que si bien todavía no son muchas, la cifra se va acercando a la de muertes. Esperemos que la ratio de invierta y veamos más casos en los que el coronavirus queda en nada. España, por el momento, se mantiene entre los países no afectados, con el único caso en la Unión Europea en Francia. En Latinoamérica han corrido la misma suerte: de momento el mapa no muestra casos.