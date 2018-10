El 80% de las cuentas que difundieron fake news en Twitter durante las elecciones de EEUU en 2016 siguen activas

Las elecciones estadounidenses de 2016 que dieron la victoria a Donald Trump estuvieron marcadas por las divulgación de fake news y la desinformación en Twitter. Esto se hizo a través de cuentas falsas y bots, cuentas contra las que Twitter lleva un buen tiempo luchando. Sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado por Knight Foundation, más del 80% de estas cuentas siguen "todavía activas", llegando a publicar hasta un millón de tweets al día.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de Knight Foundation analizaron 10 millones de tweets publicados por 700.000 cuentas que enlazaban a 600 páginas webs relacionadas con los bulos, noticias falsas y teorías conspiraonicas.

De esos 10 millones de tweets, "más de 6,6 millones enlazaron a editores de noticias falsas en el mes anterior a las elecciones de 2016", afirman. Sin embargo, continua el estudio, "la desinformación sigue siendo un problema sustancial después de las elecciones, con cuatro millones de tweets vinculados a medios de fake news detectados en un período de 30 días desde mediados de marzo hasta mediados de abril de 2017".

De acuerdo a Knight Foundation, "la mayoría de las noticias en Twitter siguen un patrón estadísticamente regular [...] pero muchas noticias falsas no siguen este patrón universal". En una noticia normal y verdadera, los enlaces aumentan rápidamente, tienen su pico de audiencia en una hora o dos y luego decae progresivamente. Sin embargo, en lo que a noticias falsas se refiere, "los bloques de cuentas organizadas parecen coordinarse para extender el ciclo de vida de las noticias [falsas] y los hashtags seleccionados".

TechCrunch, por su parte, ha contactado con Del Harvey, vicepresidente global de confianza y seguridad de Twitter, que ha puesto en duda los hallazgos:

En una reciente entrevista con la CNN, se le preguntó a Jack Dorsey, CEO de la empresa, si es su responsabilidad asegurarse de que la gente no sea desinformada en Twitter, a lo que este respondió que "no nos lo hemos planteado, pero creo que sería peligroso para una empresa como la nuestra... ser árbitros de la verdad".

