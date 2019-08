8Chan se encuentra fuera de línea tras la ruptura de Cloudflare, y mantenerse viva está siendo difícil por falta de aliados fuertes

El tiroteo masivo en El Paso, Texas, del pasado sábado fue anunciado con anterioridad por su autor en el tablón de imágenes 8Chan. Dada la enorme relación del sitio con distintos ataques terroristas, su creador ha pedido que se cierre el sitio, y Cloudflare, el servicio de CDN que le protegía contra ataques de denegación de servicio (DDoS) ha dejado de darle soporte.

Pero Cloudflare no ha sido el único servicio en dejar de dar soporte a 8Chan, pues Tucows, la compañía que se encargaba del registro de dominios de 8Chan, tras afirmar primero que no tenía planes de cancelar el registro de la web, finalmente también dejó de dar soporte al sitio durante la noche de ayer.

Así, en el momento de escribir este artículo, 8chan se encuentra fuera de línea. Y está en esta situación tras haber encontrado una alternativa a Cloudflare, y luego haberla perdido involuntariamente.

Tras anunciarse el cese de soporte de Cloudflare, los administradores de 8Chan, desde su cuenta de Twitter, anunciaron que cabía esperar que en las próximas 24 / 48 horas hubiera caídas en la web mientras encontraban una solución (un servicio alternativo a Cloudflare).

Esa solución llegó de la mano de otra empresa, Epik, que les permitió registrar el dominio de nuevo para volver a contar con una web a la que poder apuntar. Además, Epik tiene una subsidiaria, BitMitigate, que haría las veces de Cloudflare en cuanto a protección contra ataques DDoS. Cuando los administradores lograron migrar 8Chan a los servicios de Epik, la web volvió parcialmente, pero al poco tiempo volvió a caer. No es la primera web de extrema derecha o contenido relacionado a la que han dado soporte, pues sitios como Gab o The Daily Stormer también se han beneficiado de ello.

A diferencia de Cloudflare, que es una compañía autónoma, Epik depende de Voxility, a la que paga por recibir su prestación de servicios. Ante las grandes críticas que surgieron en Internet por alojar dicho contenido, algo que destapó Alex Stamos, exjefe de seguridad de Facebook, Voxility anunció que bloquearon a Epik y BitMitigate. Esto volvió a dejar a 8Chan sin solución a la vista.

¿Qué viene ahora? Es difícil predecirlo a nivel de que 8Chan vuelva a aparecer como una web normal. Sin embargo, según indica el hijo del dueño de la web en Twitter, están intensificando su presencia en la red Tor. Parece una solución temporal, pero válida para los seguidores más acérrimos del foro.

The only ones who will suffer from 8chan going down are mass shooters who planned to use it as a platform and Jim Watkins.



Even 8chan users of the normal communities there can go elsewhere. 4chan beckons for most; https://t.co/NUc7BZICZ3 for others, I'm sure more will pop up.