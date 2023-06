A este técnico le mandaron cortar Internet a los empleados que 'vagueaban'. Lo cortó a toda la empresa: sólo se quejaron los jefes

Se denomina 'cumplimiento malicioso' a la acción de seguir estrictamente las órdenes de un superior a pesar de saber que eso tendrá un resultado no deseado… o bien de apegarse a la letra pero no al espíritu de las órdenes. Y en Reddit, donde hay una comunidad para casi todo, nos encontramos con el subreddit /r/MaliciousCompliance, que recopila casos de este tipo.

Una de las últimas publicaciones en viralizarse cuenta la historia de una PYME estadounidense que dice mucho sobre la ética del trabajo —y de paso, nos cuenta una pequeña telenovela—.

El usuario en cuestión, '/u/mdlapla', empieza comentando cómo terminó trabajando como responsable de redes en una pequeña empresa de reparación y venta de impresoras, a instancias de un amigo suyo que ya trabajaba allí "y estaba preocupado de no poder manejar a todos los clientes".

"Era dinero fácil, 12 horas al mes, básicamente para mantener la infraestructura de la red, actualizar el firmware de los enrutadores, verificar registros, ejecutar software antivirus e instalar algunas cosas en las computadoras, así que dije que sí".

A continuación presenta al resto de los personajes de su pequeña historia, todos con nombres cambiados:

Peter el CEO , "que se pasaba todo el día viendo porno"… por lo que nuestro protagonista tenía que limpiarle el PC de virus cada poco tiempo.

, "que se pasaba todo el día viendo porno"… por lo que nuestro protagonista tenía que limpiarle el PC de virus cada poco tiempo. Peter el Contable.

May, la mujer de Peter el CEO, que "no parecía tener problemas con los hábitos de su marido".

la mujer de Peter el CEO, que "no parecía tener problemas con los hábitos de su marido". June, la mujer de Peter el Contable y mejor amiga de May. "Tenía un post-it con su contraseña en un lado de la pantalla".

la mujer de Peter el Contable y mejor amiga de May. "Tenía un post-it con su contraseña en un lado de la pantalla". El Tercer Peter, el chico con el que June se pasaba el día chateando (que no era miembro de la empresa).

el chico con el que June se pasaba el día chateando (que no era miembro de la empresa). Los responsables de ventas ("Aunque May y June también lo eran, casi nunca hacían llamadas").

"Aquel sitio estaba lleno de drama y, después de un tiempo, mi amigo y yo fingíamos tener trabajo que hacer allí y pasábamos tiempo allí solo por las risas".

Un día, May se acercó con un gran cabreo al protagonista, diciendo que había pillado a uno de los responsables de ventas navegando por Internet cuando debía estar haciendo llamadas: quería que les desactivase Internet a los empleados.

"Revisé los registros y vi que esa persona había estado navegando para consultar las especificaciones de una de las máquinas que estaba vendiendo, un modelo reciente con el que no estaba familiarizado".

"Así que, por cumplimiento malicioso, desactivé Internet para toda la empresa".

Se veía venir

"May, June y Peter el CEO vinieron corriendo a la sala del servidor aproximadamente dos minutos más tarde, preguntando a gritos qué demonios le había pasado a su Internet. El contable y el responsable de ventas prácticamente ni se dieron cuenta de que algo hubiera cambiado porque estaban trabajando arduamente".

En resumen, que desactivan Internet para que los empleados 'no vagueen' (no lo hacían) y los únicos que se dan cuenta de que no hay Internet son los que mandan en la empresa: el adicto al porno, su mujer (que, según el texto era también adicta… a comprar zapatos online), y la que no hace más que chatear con el amante.

"Les dije que May me había ordenado hacerlo. Ella dijo: '¡pero sólo para los de ventas!', y yo les contesté alguna tontería de que no podía bloquear una IP específica porque se asignaban dinámicamente, blah blah blah... May insistió: '¿Estás seguro de que no puedes hacerlo solo para ellos?'. Le dije que no, ella suspiró y dijo que volviera a conectar Internet".

Si, en estas breves líneas, ya le has cogido cariño a los personajes y quieres saber qué pasó con ellos, estás de suerte, '/u/mdlapla' nos lo relata en una posdata de su publicación:

"La empresa se disolvió cuando June envió a Peter el Contable un e-mail que realmente iba dirigido al Tercer Peter, todo eso mientras su marido estaba mirando algo con Peter el CEO, quien vio el correo electrónico. Ese día creo que lo único que faltaron fueron las palomitas de maíz".

