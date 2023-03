Actualiza los drivers de tu tarjeta gráfica: NVIDIA y AMD acaban de arreglar dos graves bugs de la anterior versión de su software

NVIDIA cerró 2022 liderando el sector de las tarjetas gráficas (GPU) con una cuota de mercado del 85%, con AMD en un lejano segundo puesto. Por eso, los problemas que afectan a sus productos pueden tener una gran repercusión, pues afectan a una gran cantidad de usuarios. Y recientemente han sufrido un problema: un grave bug que afecta a una de las últimas actualizaciones de sus drivers.

Pobre CPU...

Y es que, si has instalado recientemente la versión 531.18 de los mismos, estás expuesto a que el uso de tu CPU (con 'C') se incremente en aproximadamente un 10%, con el gasto energético extra y los problemas de rendimiento para tu equipo que esto genera... por no mencionar la degradación de la experiencia de juego. De hecho, se han notificado casos en que el uso de la CPU aumenta hasta el 15%.

El objetivo de esta actualización afectada por el bug era la implementar optimizaciones para el videojuego Atomic Heart y para la función RTX Video Super Resolution, que proporciona escalado inteligente para streaming de video en Google Chrome y Microsoft Edge.

Curiosamente, NVIDIA era consciente de la existencia de este bug a la hora de lanzar esa versión de los drivers, y así lo recoge en el anuncio oficial de los mismos. Sin embargo, lo recogía como algo que sólo podría ocurrir excepcionalmente tras cerrar un videojuego. Sin embargo, los usuarios han estado denunciando que a muchos de ellos este problema les surgía en el mismo momento en que iniciaban el PC.

Muchos usuarios estaban apostando por desinstalar y volver a una versión más antigua de los drivers... pero, por fortuna, NVIDIA se ha puesto las pilas ante las quejas y acaban de sacar una 'hotfix' (nombre que se da a los parches urgentes) que soluciona finalmente el problema y que puedes descargar directamente desde este enlace. Su número de versión es 531.26.

Esta nueva versión sólo introduce dos cambios. En primer lugar, el problema que nos ocupa relativo al aumento de uso de la CPU, y en segundo lugar, un bug que generaba "comprobaciones de errores aleatorias en ciertos portátiles con GPU GeForce GTX serie 10 / MX250 / 350".

AMD no se queda atrás

Mencionábamos antes que AMD es el principal (aunque lejano) rival de AMD en el mercado de las GPU, sin embargo, parecen haberse puesto de acuerdo para sufrir problemas graves en sus drivers al mismos tiempo. Y es que la versión 23.2.2 de los drivers Adrenalin de AMD también traía un bug bajo el brazo...

... aunque, en este caso, resultaba más problemático que el de NVIDIA: muchos usuarios empezaron a experimentar arranques de PC abortados tras un reinicio. En lugar de mostrarse la pantalla de inicio de sesión de su sistema operativo, se encontraban con una pantalla azul con el mensaje de error "Dispositivo de arranque inaccesible".

Bien es cierto que este error sólo aparecía si se combinaban una serie de factores:

Que se instalen al mismo tiempo actualizaciones de Windows Update y de los drivers de AMD al mismo tiempo.

Que se seleccione la opción "Restablecer a la configuración de fábrica" durante la instalación.

En cualquier caso, ellos también acaban de lanzar una actualización que soluciona el problema (y deshabilita temporalmente el restablecimiento de configuración de fábrica): su número de versión es el 23.3.1 y puedes descargarla directamente desde este enlace.