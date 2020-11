Adelantarse a Twitch, a los YouTubers y el reto de ser pionero en Internet: un adiós a Óscar Yasser (Akira)

Ayer fue el cumpleaños de mi madre, y no puede festejarlo a su lado por el COVID-19. Ayer también fue el día de muertos en México, una celebración muy importante en el país y también fue un día en el que antes de acostarme, justo antes de acostarme, abrí Twitter para echar un último vistazo.

Fue entonces cuando vi un tweet de la cuenta de Nerdcore, en el que anunciaban la muerte de Óscar Yasser Noriega (más conocido como "Akira") a causa del COVID-19, un emprendedor mexicano al que muchas personas le debemos demasiadas cosas. Este artículo no busca compensarlas, este artículo no trata de mí. Este humilde artículo trata de homenajear a una persona que supo adelantarse, para bien o para mal, a todo lo que le rodeaba.

Lamentablemente nuestro querido @akirareiko ha fallecido a causa de COVID 19.



😔 https://t.co/RxHQU0K0Y0 — nerdcorepodcast (@nerdcorepodcast) November 2, 2020

Más que un podcast

Veo que mis compañeros de 3D Juegos (y un buen puñado de medios) han cubierto este terrible suceso. Y es que Óscar fue (duele mucho escribir este verbo en pasado) un nombre muy importante en los medios especializados en videojuegos. La revista Atomix, de la que fue fundador, es el mejor ejemplo.

De todos modos, ya que estamos en Genbeta, yo quiero centrarme en su capacidad de emprender y los proyectos que impulsó en Internet o de software. Esta es la parte que me fascinó de él y la que me tocó más de cerca.

Finales de la década de los 2.000, principios de la década siguiente. Yo estudiaba en Vigo producción audiovisual y decidí comprarme un nuevo portátil (un Acer que costó cerca de 1.000€). En aquel momento no conocía a nadie cercano que tuviese un Mac y, no entiendo cuál fue el motivo, pero veinte días después tuve el impulso de vender mi flamante nuevo ordenador, perder 100 euros y comprarme un MacBook de color blanco, la primera generación con procesadores Intel. Estoy convencido de que ese pequeño gesto me ha llevado hasta aquí, hasta estar escribiendo estas líneas.

También estoy convencido de que Óscar juega un papel muy importante en esto, ya que ese nuevo MacBook fue la puerta de entrada a dos cosas: iTunes y mi pasión por la tecnología. Pero claro, en aquel momento esa pasión estaba muy verde y carente de conocimiento (repito: no conocía a nadie cercano con un Mac), y fue en iTunes donde descubrí los podcasts. Fue una obsesión instantánea, y un podcast sobresalía por encima del resto.

Evidentemente, hablo de Nerdcore. Estaba inspirado en Diggnation (el videopodcast de Kevin Rose y Alex Albrecht), pero a mí me parecía mucho más entretenido, mejor producido y (además) en mi idioma. El sofá se completaba con Leonardo Lambertini, y detrás de las cámaras estaban Jess, Ophelia Pastrana y Melvin Lara.

A día de hoy, este videopodcast haría sonrojar a muchos, ya que contaba con realización en directo y una calidad de vídeo y audio impresionantes para la época. Allí estaba yo, despierto a miles de kilómetros, viendo el streaming con un ojo y con el otro siguiendo todo lo que se comentaba en Twitter.

He elegido uno de los episodios al azar. Marzo de 2011, 720p, realización en directo, varias cámaras y todo en streaming:

Por cosas que aún no me explico, tuve el honor de "sustituir" a Leo en un episodio y volar de nuevo a México para formar parte del último episodio (del Nerdcore "original", regresó años más tarde y sigue en activo). Esto lo dejo escrito para agradecerle a Óscar, a Leo y a todo el equipo de Nerdcore su cariño. Los que me conocían en aquel momento sabían que era un sueño hecho realidad, y mi vida cambió de rumbo desde ese punto.

Adelantarse a Twitch, a los YouTubers antes de que la tecnología entrase en el mundo mainstream

Sin duda alguien que le dio un curso nuevo a mi vida. Gracias por todo amigo <\3 pic.twitter.com/KfLwRynMGR — Leo (@leolambertini) November 2, 2020

Creo que Óscar (y todo el equipo de Nerdcore) se adelantaron a su tiempo. Aunque en México llegó a ser una religión (decían "hoy hay misa", con cada nuevo episodio o con las keynotes de Apple), siento que abrieron el camino para lo que vino después. Los YouTubers, Twitch y la pasión generalizada por la tecnología y las redes sociales.

Bueno fanboys de la manzana, hoy hay misa en un rato! nos vemos en un rato! traigan sus playeras negras de cuello de tortuga y todo el pedo! — Oscar Yasser Noriega "Akira" (@akirareiko) October 4, 2011

Caer y volver a levantarse

Otro ejemplo más. En 2010 lanzaron una versión digital de Atomix para el iPad (mención a SCLBits aquí, agencia de la que fue cofundador). Nuevamente, creo que se adelantaron. Era de pago, pero a cambio te ofrecían una experiencia inigualable. Ahora puede parecer algo anecdótico, pero 10 años en tecnología es muchísimo (el primer iPad se presentó el 27 de enero de 2010, es decir, comenzaron a desarrollarla en seguida).

"El creador mexicano de las orejas de gato que enloquecieron a Japón". Con este titular, El País hacía en 2017 una especie de homenaje a otro de los grandes proyectos de Óscar: VideoSelfie. Esta aplicación de vídeos instantáneos también supo adelantarse a Snapchat pero, tras conseguir más de dos millones de usuarios, no encontró el apoyo necesario para seguir subsistiendo.

“Si no hay dinero, no hay compañía. Pero aquí hay un problema porque el usuario ya no está acostumbrado a pagar por nada”, decía Óscar en 2017. Luego vino Pocket Video y actualmente era el CEO de Wabisabi Design, compañía mexicana centrada en realidad aumentada, animación y desarrollo de videojuegos.

Imposible, por suerte, resumir la carrera y la vida de una persona en un artículo. Que sirva como ejercicio de saber valorar "lo nuestro", en una industria en la que muchas veces (entono el mea culpa aquí) estamos más atentos a lo que se hace en otros lugares.

Para evitar la tentación de volver a hablar de mí, de lo que siento ahora mismo al final de este artículo, me gustaría acabar con una reflexión más importante. Su esposa, Aiko Hosoya, fue la primera en notificar esta triste noticia, y hace unas horas publicó el siguiente tweet:

Más tarde, cuando esto pase, quisiera compartirles cómo pasó todo. Por lo pronto, sepan que Akira fue el más cuidadoso en todos estos meses y aún así le pegó. Mi papá también está en el hospital. Me gustaría compartirlo para que por favor se cuiden mucho. — Aiko Hosoya 🌈 (@aikohosoya) November 2, 2020

Sirva para hacernos reflexionar sobre esta época. Con poco más de 40 años y, tal y como afirma Aiko, siendo "cuidadoso", el Covid se ha llevado la vida de su esposo y tiene a su padre en el hospital. No olvidemos en ningún momento la gravedad de esta situación.

Desde aquí, gracias infinitas Akira. Gracias Nerdcore y gracias México.