Adobe After Effects ahora permite eliminar fácilmente objetos de los vídeos

Hoy ha sido día de presentación para Adobe, y varias de sus herramientas están de enhorabuena, pues hoy reciben nuevas funciones muy interesantes. Una de las más prometedoras está presente en una actualización de Adobe After Effects, y permitirá eliminar objetos de los vídeos de una sola vez y de manera muy sencilla, sin que sea necesario ir fotograma a fotograma. La función se llama 'Content-Aware Fill' o 'Relleno de contenido', y para funcionar utiliza, cómo no, aprendizaje automático.

Siempre es mejor ser escéptico ante una función de este tipo, pues a priori solemos pensar que se trata de algo mágico, y luego resulta que puede haber fallos o problemas de funcionamiento de algún tiempo. Aun así, según el vídeo mostrado por Adobe, el relleno de contenido parece realmente potente.

Adobe Sensei, la inteligencia detrás del relleno de After Effects

Adobe Sensei es la plataforma de aprendizaje automático de Adobe utilizada en After Effects, en Photoshop y en otras aplicaciones de la famosa suite para artistas digitales. Según dice Adobe en su web "comprende el lenguaje de las imágenes, las ilustraciones y las animaciones, de forma que te ayuda a gestionar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo para que puedas dedicarte a dar vida a tu visión creativa". Esto es lo que habíamos visto hasta ahora en edición de imágenes, pero no en vídeo por parte de Adobe.

O al menos, no de forma comercial, como hoy se lanza, pues como recuerdan en The Verge, en octubre de 2017 Adobe ya presentó esta función, aunque nunca la puso en manos del usuario**. El mérito de la función no está tanto en detectar correctamente los objetos para rellenarlos con su fondo, que también, pues es algo impensable con esa precisión hace años, sino en el seguimiento del que es capaz de hacer a los objetos.

Aunque la edición frame a frame se superó hace mucho tiempo, las técnicas existentes hasta ahora seguían requiriendo edición a mano que en muchos casos podía ser costosa, como por ejemplo, hacer seguimiento de la escena proyectando un frame limpio ya editado en las zonas en las que se querían eliminar los objetos, siguiendo el movimiento de la cámara. En ese sentido esto es prácticamente automático, y los resultados por defecto parecen buenos, pero habrá que esperar.