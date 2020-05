Ahora puedes descargar gratis los tours educativos de Assassin's Creed en Grecia y Egipto

Si hay videojuegos que necesitan poca presentación los de la saga de Assassin's Creed de Ubisoft son unos de ellos. Sus últimas dos entregas, Assassin's Creed Origins que nos lleva a explorar el antiguo Egipto, y Assassin's Creed Odissey que hace lo mismo pero en la antigua Grecia, han sido sin duda los más ambiciosos de ellos.

Ambos juegos hacen una recreación impresionante de la geografía de ambas naciones y de cientos de lugares históricos. Y ahora cualquiera puede hacer un tour gratis de todos los ambientes dentro de ambos juegos gracias a Discovery Tour.

Los Discovery Tour de Assassin's Creed son tours educativos en los que básicamente puedes explorar todos los escenarios dentro del juego, solo que sin combate ni misiones, solo caminando y explorando. Ubisoft se refiere a ellos como "un museo viviente".

Estos tours funcionan y se descargan de forma separada que los juegos originales completos, y ahora cualquiera puede descargarlos gratis sin necesidad de ser dueño de ninguno de los videojuegos originales.

Tienes hasta el 21 de mayo a las 20:00 horas de España para hacerte con tu copia. Solo para PC. Necesitarás crear una cuenta de Ubisoft para poder bajar tu copia gratuita, e instalar la aplicación Uplay en cuya librería verás ambos juegos.

