“GTA V gratis” o la jugada maestra de Epic Games para que millones de usuarios activen la verificación en dos pasos

Ayer Epic Games consiguió desatar la locura en Internet, anunciando que a través de su tienda de videojuegos se podía descargar de manera gratuita 'Grand Theft Auto V' (último juego de esta famosa saga).

De hecho, durante varias horas no pudimos acceder a la web para poder añadir el juego a nuestra biblioteca o descargarlo, y eso hizo que muchos usuarios acudieran a las redes sociales a quejarse y mostrar su frustración.

its thousands if not millions trying to download this. what do u expect — DracoCat (@DracoCat1) May 14, 2020

La compañía, anunció desde la cuenta de Twitter de la Epic Games Store que estaban "experimentando un alto tráfico" en su tienda. "Somos conscientes de que los usuarios pueden encontrarse con tiempos de carga lentos, errores 500, o con la caída del lanzador en este momento y estamos trabajando activamente para solucionarlo".

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Además de las quejas por no poder descargarlo, muchos usuarios aprovecharon este momento para sacar a relucir su sentido del humor, convirtiendo este tiempo de espera en memes.

ppl waiting for the game like: pic.twitter.com/JBijYZ91Ja — FrankLevity (@FrankLevity) May 14, 2020

De hecho, cuando entrabas en la Epic Games Store y aparecía un error 500, al refrescar aparecía el mismo aviso en varios idiomas. Es algo que a muchos nos llamó la atención, y un usuario bromeó con que estaba aprendiendo a decir "error" en otras lenguas.

I have made a map of where all the responses I've gotten so far are from pic.twitter.com/ip5lUfPzBL — Happy (@ActuallyHeppi) May 14, 2020

Como "empujar" a que millones de usuarios activen la verificación en dos pasos

Como hemos visto, muchísimos usuarios accedieron en las últimas horas a la Epic Games Store para hacerse con una copia gratuita de 'GTA V'. De hecho, seguramente muchos se hayan creado una cuenta en la plataforma para poder conseguirlo.

Una campaña para activar la verificación en dos pasos que termina el mismo día que la oferta de 'GTA V'

Aquí hay un dato que creo que es interesante no dejar de lado. Hace escasos quince días, Epic Games anunció que a partir de ese momento (y hasta el 21 de mayo, justo el día que acaba la oferta gratuita de 'GTA V') "requerirán periódicamente que los usuarios activen la verificación en dos pasos para conseguir juegos gratuitos".

Beginning today, we will periodically require two-factor authentication prior to claiming free games on the Epic Games Store.



Learn more here: https://t.co/MekyaklrTo — Epic Games Store (@EpicGames) April 28, 2020

"Estamos haciendo este cambio en un esfuerzo por animar a nuestros jugadores a tomar medidas para reforzar la seguridad de su cuenta Epic".

Es decir, que es una campaña que tiene un mes de duración y, justo en la mitad anuncian 'GTA V' gratis. Es una jugada maestra, ya que de esta manera habrán conseguido que millones de cuentas (nuevas y existentes) lo activen para poder descargar el título de Rockstar.

Obviamente, no podemos criticar a Epic Games por esto, todo lo contrario. Activar la verificación dos pasos (2FA) es de las cosas más básicas que podemos hacer a la hora de proteger nuestros datos y contenidos en plataformas online.

En vez de "obligar" a los usuarios, Epic Games ha decidido lanzar un contenido super atrayente a modo de cebo, y seguramente muchos usuarios dejarán esta opción activa después de haber descargado el título.