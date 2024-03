Alcasec, el hacker que decía conocer el 90% de datos de los españoles, quiere dejar atrás su pasado con su empresa de ciberseguridad

El nombre de ‘Alcasec’ en España quedará grabado en la memoria de muchos tras poner patas arriba a las diferentes administraciones públicas del país. José Luis Huertas, conocido como Alcasec, fue protagonista de uno de los mayores ciberataques a un organismo del estado, hackeando el Punto Neutro Judicial y robando los datos de más de 500.000 contribuyentes de la Agencia Tributaria. En Marzo de 2023 fue detenido y ahora espera mientras se celebra su juicio en la Audiencia Nacional por el que la fiscalía le pide 3 años de prisión.

Huertas quiere pasar página y utilizar el nombre de Alcasec para “hacer el bien”. De hecho, ha fundado una empresa de ciberseguridad que ya empieza a arrancar con sus primeros contratos. Una entrevista para el medio El Confidencial revela cómo vive el joven melillense tras haber puesto en jaque a todo el país mientras busca redimirse de su pasado.

De hacker a empresario

"Odio la palabra reinserción, suena como si fuera un drogadicto y no lo soy, pero es un poco parecido. El nombre y el personaje de Alcasec siempre han estado ligados al mal, quiero darle la vuelta a la tortilla, usarlo a partir de ahora para concienciar, para ayudar a la gente", explica Huertas al medio. Es la primera vez que vemos al talentoso hacker siendo entrevistado sin un pasamontañas, y durante la charla con el medio reveló detalles sobre su pasado y presente.

"Todo eso lo quiero dejar atrás, no es una pose. Estar en Meco (la prisión de Alcalá Meco), me cambió la mentalidad, fue bastante duro. Los chavales allí se portan bien, pero hay de todo, unos están por asesinato, otros por estafa...". Tras su detención, José Luis pasó dos meses en prisión preventiva. "Llegué y estaba esto lleno de policías. Eran las siete de la tarde, los vecinos mirando... un show," afirmaba.

Imagen: El Confidencial

Si bien ha sido conocido por protagonizar algunos de los mayores hackeos de nuestro país, ya desde muy joven comenzó tirando los sistemas de firmas como HBO España, Burger King, Mediaset e incluso los sistemas de la Comunidad de Madrid. Tras ello, fue escalando hasta que poco tiempo después su carrera como ciberdelincuente culminó con el robo de datos de configuración de 1,6 millones de routers de Telefónica, el acceso a bases de datos policiales, el robo de cientos de miles de datos de ciudadanos o el acceso a los sistemas de la Agencia Tributaria, donde vendió los datos por 1,8 millones de euros.

"Todo el mundo va a pensar que ahora monto esto solo de cara al juicio, como una estrategia para demostrar que he cambiado. No es solo por eso, lo hago por mi futuro. Si no fuera en serio con esto y me pusiera a vender datos otra vez, quedaría mal lo primero con mis socios, pero también con mi familia y mi pareja. Apenas los veo, llevamos semanas sin parar, de reunión tras reunión, para montar este proyecto", explica José Luis.

La Audiencia Nacional le imputa un delito continuado de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos por el ciberataque al Punto Neutro Judicial y la Agencia Tributaria. El Confidencial tuvo acceso parcial al escrito remitido por la Fiscalía en el que piden 3 años de cárcel para Huertas. Si bien aún no hay fecha para el juicio, todo indica a que se debería de celebrar antes del verano.

Mientras tanto, Huertas ahora se encarga de una empresa de ciberseguridad, de nombre “Havenio”. Según revela, la startup va camino de firmar con sus primeros cinco contratos. "Le pusimos ese nombre por haven, un sitio seguro, un refugio". Aunque no ha revelado el nombre de sus clientes, sí ha dicho quiénes les acompañan en la empresa. Uno de ellos es Adrián Abad, conocido de Huertas, y quien llevará la parte comercial de la empresa. "Es capaz de venderle paraguas a los peces", aseguraba al medio entre bromas. La empresa ha arrancado con 100.000 euros de financiación, aportados por la compañía Invertec, de la cual es propietaria un familiar de su compañero.

La gran ventaja de su firma de seguridad es, precisamente, Alcasec. "Por mi pasado, sé muy bien dónde se compran y se venden los datos robados. Hay un enorme portal que conecta a los vendedores de esta información. Conozco personalmente a quien los lleva. Nosotros sabemos cómo buscar si los datos están a la venta, los podemos adquirir, retirarlos, alertar al cliente y solucionar sus vulnerabilidades técnicas. Eso es una vez se ha producido una filtración. Antes, igual, ofrecemos servicios de auditoría para evitar que ocurra", asegura.

"Es muy importante dejar claro que toda la información y servicios de inteligencia que producimos no se obtienen de ninguna de las bases de datos a las que yo haya podido tener acceso en el pasado. Sería un problema gordo y, obviamente, no me interesa. Todos los contratos que firmemos especificarán esto de forma muy clara", insistía Huertas.

Si bien todos los expertos en ciberseguridad a los que ha tenido contacto el medio coinciden en el enorme talento de este joven, algunos dudan sobre si contratarían los servicios de su empresa. Para Andrés Tarascó, fundador y CEO de la firma de ciberseguridad Tarlogic, es un rotundo no, pero Javier Rodríguez, exmiembro del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no lo ve como algo tan problemático.

Su pasado con el Pequeño Nicolás

En la acelerada vida de Huertas también han cruzado personalidades como Francisco Nicolás Gómez, más conocido como “el pequeño Nicolás”. De hecho, en la miniserie de Netflix que desengrana sus andanzas, habla del propio Alcasec. "Siempre le decía que creara una empresa de ciberseguridad, que ahí estaba el dinero, y no en lo otro. Estuve llevando a su madre en coche casi todos los sábados a visitarle al centro de menores. Llegué a poner dinero de mi bolsillo para ayudarle a salir de allí. Pero al final la cosa acabó mal. No hizo caso y siguió en contacto con ciberdelincuentes," explicó Gómez al medio en 2022.

En la miniserie, le preguntaban al pequeño Nicolás sobre su carnet de conducir. "Hostia. A ver. Yo me enteré de que tengo carnet de conducir hace un mes o así. Una persona, sin mi autorización y mi conocimiento, hackeó la DGT. Yo imagino que sé quién es, pero no lo puedo decir al 100%. Pondría la mano en el fuego a que es uno que se llama Alcasec". Huertas por su parte no está de acuerdo con el testimonio. "Menudo cabrón, miente más que habla. Lo de la DGT está por ver, es una causa aparte. Pero Fran tendrá que explicar algún día qué hizo con la base de datos que le pasé," expresaba.

El futuro de Huertas está aún por decidir. Y si bien quiere ganárselo con su empresa de ciberseguridad, está preocupado sobre si el juicio al que se tiene que enfrentar pueda estropear sus planes. Mientras tanto, ha tenido tiempo de hasta dar charlas como la última en la Universidad Francisco Vitoria, centro privado de Pozuelo de Alarcón donde cerraba con la frase: "Chavales, de aquí se sale a una empresa y no a la cárcel, ¿vale?".

Imagen de portada | Club 113 (YouTube)

