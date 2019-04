Un algoritmo de YouTube confunde el incendio de Notre Dame con los atentados a las Torres Gemelas

YouTube lleva años intentando combatir la desinformación, el contenido extremista y los vídeos conspiranoicos que se comparten en su plataforma. Ahí es donde entran en acción una serie de algoritmos que se encargan de analizar y marcar los vídeos que suben los usuarios.

Dichos algoritmos llevan a cabo una misión que sería humanamente imposible, pero el problema es que se pueden equivocar. Eso es lo que sucedió hace unas horas, cuando YouTube vinculó por error el terrible incendio de la catedral de Notre Dame con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

YouTube reconoce el error y culpa a un algoritmo

Muchos medios de comunicación (sobre todo las grandes cadenas de televisión) comenzaron a retransmitir en directo los avances del fuego en la catedral de Notre Dame en París.

Muchos usuarios se sorprendieron al entrar en la cobertura en directo de canales como CBS News, NBC News y France 24 y ver que YouTube les recomendaba leer una entrada de la Enciclopedia Británica sobre los ataques terroristas de 2001 en Nueva York y Washington.

I'm so glad we let tech platforms eat the journalism industry.



Now, I can sit and watch a live stream of Notre Dame burning while YouTube's fake news widget tells me about 9/11 for some reason. pic.twitter.com/FhAtE4DqtB — Ryan Broderick (@broderick) 15 de abril de 2019

Como vemos, bajo el vídeo aparecía un panel con un pequeño resumen de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, junto con un enlace a la famosa enciclopedia. Esta herramienta de YouTube fue creada para ofrecer "contexto temático" en vídeos sospechosos de contener desinformación.

Esta confusión duró unos minutos, y YouTube acabó corrigiendo este error. Un portavoz de la compañía ha reconocido que fue una equivocación y culpan a un algoritmo de esta mala decisión.

Errores a parte, lo cierto es que lo sucedido ayer en París tiene algunas similitudes con lo ocurrido en Nueva York en 2001. Es otra de las grandes catástrofes de nuestra era (afortunadamente aquí sin fallecidos), y millones de personas de todo el mundo siguieron en directo lo que estaba ocurriendo con este histórico edificio.