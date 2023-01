Alguien creó hace cinco años la herramienta perfecta para controlar el volumen en Windows. Así que Microsoft la ha copiado

Hace unos meses, repasábamos dos aplicaciones que nos ayudaban a recuperar desde Windows 11 algunas de las funcionalidades de Windows 10 que previamente se había cargado Microsoft. Una de ellas, concretamente, nos permitía recuperar las funciones del mezclador de volumen de W10: su nombre era EarTrumpet y también le hemos dedicado un artículo propio últimamente.

Entre las funciones concretas que nos permitía recuperar este pequeño programa destaca la de mostrar el volumen tanto del sistema al completo como de cada uno de los programas abiertos, en lugar del extraño menú que se despliega hasta ahora en Windows 11, que nos proporciona acceso a un único control de sonido... y a los botones del W-Fi, el modo avión o la luz nocturna. Una selección de herramientas algo inconexa, la verdad.

Pues bien, en una nueva actualización de Windows 11, disponible por ahora sólo para participantes del programa Insider, aparentemente copia características de la popular herramienta EarTrumpet, proporcionando a partir de ahora acceso rápido desde la barra de tareas que nos permite cambiar la salida de audio y controlar el volumen individual de cada aplicación.

El mismo Rafael Rivera, MVP (Most Valuable Professional) de Microsoft y co-creador de EarTrumpet, ha señalado las innegables similitudes de la nueva función de Windows con su propia aplicación... aunque posteriormente también ha declarado que su implementación es mucho más rápida que la incorporada por Microsoft.

Oh snap. Microsoft is catching up to EarTrumpet.

(Windows 11 Insider Build 25281, feature SoundOptions/42106010) pic.twitter.com/lgemXpE08j