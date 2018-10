Algunas aplicaciones de Android y iOS pueden rastrearte incluso después de que las desinstales

Que las aplicaciones monitorizan a sus usuarios mediante rastreadores no es ningún secreto. La inmensa mayoría de apps tienen una especie de "cookies" que sirven para ver qué hacer el usuario, cómo interactúa, qué apartado de la app es el más visitado y, ahora, saber si la ha desinstalado para intentar recuperarlo con publicidad dirigida.

Según publican en Bloomberg Newsweek, algunas compañías como Adjust, AppFlyer, MoEngage o Localytics ofrecen a los desarrolladores y empresas este tipo de "rastreador de desinstalación" en su suite de herramientas de desarrollo. Algunos de sus clientes son Spotify, T-Mobile y Yelp. Vamos a ver cómo funcionan.

Has desinstalado una app, ¿no querrías volver a instalarla?

De acuerdo a Bloomberg, este rastreador hace uso de las notificaciones push silenciosas. Estas permiten a un desarrollador hacer una especie de ping al dispositivo cada X tiempo para consultar las aplicaciones que están instaladas. Si la aplicación devuelve el ping significa que está instalada, mientras que si no se detecta respuesta se asume que esta se ha desinstalado. Es ahí donde entra en juego este rastreador. El medio lo explica así:

"Al registrarse la desinstalación de la aplicación, las herramientas de seguimiento agregan este cambio al archivo asociado con el ID de publicidad único de cada dispositivo. Estos detalles facilitan la identificación del usuario y permiten publicar anuncios dirigidos allá donde quiera que vayan".

En otras palabras, si desinstalas la aplicación X, dado que tu ID de publicidad es único para todas las aplicaciones, el desarrollador podría mostrarte anuncios invitándote a volver a instalarla. Este tipo de herramientas, apunta Alex Austin, CEO de Branch Metrics Inc, "violan las políticas de Apple y Google contra el uso de notificaciones push silenciosas para crear audiencias publicitarias", por lo que espera que tanto Apple como Google tomen medidas al respecto contra ellas. Sin embargo, ninguna de las dos empresas ha querido hacer declaraciones.

"Como desarrollador, tengo derecho a saber si mi app ha sido desinstalada, pero no a saber quién lo ha hecho"

Por su parte, algunos de los proveedores de este tipo de rastreadores dicen que se usan para saber cómo reaccionan los usuarios ante una actualización y que no esperan que se use para otros fines. Por ejemplo, Jude McColgan, directorgeneral de Localytics, dice que no ha visto a sus clientes usar esta tecnología así, mientras que Ehren Maedge, VP de marketing de MoEngage dice que "el dialogo es entre los desarrolladores y sus clientes" y que no les irá bien si violan su confianza. El resto de proveedores tampoco han querido ofrecer ninguna palabra al respecto.

Es interesante destacar aquí las declaraciones de Jeremy Gillula, director de Política Tecnológica de la Electronic Frontier Foundation. Gillula considera que las compañías tecnológicas no matizan las opciones de privacidad que ofrecen a sus usuarios" y que un desarrollador debería tener derecho a saber si su aplicación ha sido desinstalada, pero no a "saber exactamente quién instaló y desinstaló una app".