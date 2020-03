Amazon afirma que han eliminado cientos de miles de productos relacionados con el coronavirus que tenían el precio inflado

El coronavirus COVID-19 sigue ocupando gran parte de los titulares cada día, y cada vez son necesarias más medidas "agresivas" para intentar frenar su avance a lo largo del planeta.

La psicosis que se está generando ha llegado a provocar que se disparen los precios de determinados productos o que no haya stock en tiendas y supermercados (como pueden ser los geles desinfectantes).

"Demandar a los peores delincuentes"

Amazon afirma que quiere intentar revertir esta situación, y es por eso que han anunciado que están tomando medidas contra los vendedores que están abusando de los precios de productos muy necesitados en esta crisis.

Estamos hablando, por ejemplo, de las mascarillas faciales o los desinfectantes para manos. Brian Huseman, vicepresidente de Política Pública de Amazon, afirmó que la compañía está trabajando para "demandar a los peores delincuentes".

"No vamos a tolerar que se aumente artificialmente los precios de productos de primera necesidad durante una crisis de salud mundial"

Aseguran que, desde que están monitorizando esta situación, ya han retirado cientos de miles de productos que estaban siendo vendidos a un precio muy superior al habitual y han suspendido miles de cuentas.

La compañía declara que este tipo de prácticas son "inconcebibles", y han aprovechado para advertir que "no hay lugar para la especulación de precios" en su plataforma y que "no van a tolerar los intentos de aumentar artificialmente los precios de productos de primera necesidad durante una crisis de salud mundial".

Facebook asegura que bloqueará publicaciones

Desde que ha estallado esta crisis, hemos visto como las redes sociales están trabajando para intentar detener una oleada de desinformación, que solo sirve para aumentar la histeria de los ciudadanos.

Rob Leathern, director de gestión de productos de Facebook, anunció este fin de semana que la red social bloqueará, moderará y eliminará las publicaciones de productos relacionados con el coronavirus que busquen aumentar la desinformación y la psicosis colectiva.

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead. — Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020

Eso significa que Facebook ha comenzado a bloquear, de manera temporal, los anuncios publicitarios de productos como mascarillas faciales (una medida que se aplicará tanto en la red social como en su Marketplace).