Amazon da el salto al renting de coches en España: entrega a domicilio, seguro, mantenimientos y hasta 48 meses

Hace unos años, algunos bromeábamos con que a Amazon tan solo le faltaba ofrecer coches y traerlos hasta la puerta de nuestra casa. Hoy, la propuesta es una realidad, y se llama Amazon Motors. El gigante abre en España su primera propuesta de renting de coches, permitiéndonos hacernos con un vehículo entre un amplio catálogo por un precio fijo mensual.

El servicio incluye los mantenimientos, asistencia en carretera, seguro a terceros, entrega a domicilio y demás bondades, además de permitirnos escoger alternativas híbridas o GLP. Como curiosidad, la página (más bien, sección) de Amazon Motors respeta la interfaz del resto de secciones de Amazon, intentando transmitir su mismo modelo de compra de siempre: ves algo, te gusta, añades al carrito y te llega a casa.

Amazon no ha querido dejar escapar la tendencia al alza del renting en España, y se ha sumado a la propuesta con Amazon Motors. En esta sección, encontramos tanto las bondades del servicio, como los distintos fabricantes, tipos de coche a los que podemos acceder y rangos de precio entre los que se mueven. Si empezamos hablando por lo que nos ofrece este servicio, nos encontramos ante una propuesta bastante completa, bajo la filosofía "lo único que tienes que hacer es echarle combustible al vehículo".

En concreto, Amazon ofrece en su pack un seguro a terceros, asistencia en carretera 24h todos los días de la semana, pago de los impuestos (matriculación en caso de ser nuevo, impuesto anual de circulación...) del vehículo, mantenimientos, reparaciones, servicio de neumáticos y devolución del vehículo incluso con daños menores (siempre y cuando entren dentro de su guía de uso y desgaste).

Tal y como afirmaban, en principio, solo será necesario encargarnos del combustible, ya que todo lo relacionado con los gastos del vehículo corre a cargo del servicio de renting. El único gasto extra a pagar será el del desgaste excesivo o daño del vehículo, motivo por el que nos podrán cobrar hasta 450 euros como cantidad máxima.

El catálogo de coches es bastante amplio, y nos permite alquilar vehículos desde poco más de 200 euros, hasta más de 1.000, en el caso de que optemos por un Tesla. La lista de fabricantes, es esta, siendo más concretos.

BMW

Ford

Fiat

Tesla

Jeep

Seat

Subaru

Del mismo modo, categorizan los vehículos en cinco categorías: Crossover, Hatchback, Sedan, SUV y Eléctrico Híbrido, siendo las primeras categorías las más baratas, y las dos últimas las más caras. Poniendo como ejemplo una alternativa económica, nos encontramos ante un Seat Leon seminuevo, con motorización 1.6 TDI de 90CV por 222 euros al mes, o un Ford Focus también seminuevo, con motorización 1.5 TDCi de 118 CV por 219, 87 euros al mes.

Si subimos un escalón, encontramos propuestas como el BMW Serie 3 (318d), con un motor de dos litros y una potencia de 150 CV por 476 euros. Si el dinero no es problema, podemos hacer renting de un Tesla y pagar, por ejemplo, 1.149 euros mensuales por un Tesla Model S.

Independientemente del vehículo que escojamos, el límite de kilómetros se fija en un máximo de 10.000 anuales. Si nos decidimos por algún modelo, pero finalmente no nos convence, podremos devolverlo si no han pasado 30 días y no hemos superado los 50 kilómetros recorridos.

Cómo contratar el renting de Amazon

Para contratar un coche de renting a través de Amazon, será necesario tener una edad mínima de 21 años y contar con más de dos años de antigüedad en el carnet B. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que el renting se realiza a través de la página de Amazon, pero la empresa encargada es ALD Automotive, especializada en renting para empresas y autónomos.

Si los hemos decidido por un coche y nos animamos a dar el paso, recibiremos un correo del proveedor del renting para que solicitemos la verificación crediticia. Si esta es aprobada por el proveedor, pasaremos a firmar el contrato, de lo contrario, el proceso se cancelará sin coste alguno. Una vez firmado el contrato, nos darán una fecha para recibir el vehículo en nuestor domicilio.

Más información | Amazon Motors