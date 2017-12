Amazon podría estar trabajando en un competidor de YouTube

Amazon y Google no están en los mejores términos, ambos gigantes tecnológicos no han sido precisamente discretos a la hora de rechazar los productos del otro. Por ejemplo, en Amazon no es posible comprar un Chromecast, y hace poco Google le devolvió el favor bloqueando la app de YouTube de los dispositivos de Amazon.

Ambas empresas dicen estar tratando de resolver sus disputas antes de que empiece el 2018, pero mientras tanto Amazon ha registrado una patente para los nombres "Amazon Tube" y "Open Tube", con descripciones que se asemejan mucho a lo que ofrece YouTube.

El por ahora hipotético Amazon Tube fue descrito como un servicio que ofrece "audio pregrabado no descargable, y trabajos visuales y audiovisuales a través de redes inalámbricas en una variedad de temas".

Amazon también incluye en su descripción que "ofrecería servicios en linea que permitan a los usuarios compartir contenido, fotos, vídeos, texto, datos, imágenes y otros trabajos electrónicos relacionados con el entretenimiento, incluyendo películas, televisión, trabajos audiovisuales, música, libros, teatro, trabajos literarios, eventos deportivos, actividades recreacionales, torneos, arte, baile, musicales, exhibiciones, enseñanza deportiva, clubs, radio, comedia, publicación, animación, actualidad, moda, juegos, gaming, ciencia, negocios, cultura, historia, presentaciones multimedia, lengua, artes liberales, matemática, tecnología, pasatiempos, psicología y filosofía".

Más munición para el arsenal de vídeo en linea de Amazon

Básicamente un servicio en linea para compartir vídeo (y más) sobre casi cualquier cosa que se te ocurra. Algo que si no te suena exactamente como YouTube, igual tienes los nombres que intentan registrar.

La patente no ha sido concedida aún, pero el momento de su registro coincide justamente con la decisión de Google de bloquear el acceso a YouTube a los dispositivos de Amazon.

Si el servicio llegará a existir o no, es algo que queda por verse, pero el gigante de las comprar online ya ha incursionado en el streaming de vídeo con sus servicios de Prime Video y la producción de sus propias series, muy bien podrían completar su arsenal con un competidor de YouTube.

Vía | TV Answer Man

En Genbeta | Tres tarifas diferentes: así podría verse la subida de precios de Amazon Prime en España