Amazon prepara un segundo servicio de streaming gratis y con anuncios, según The Information

Parece que Amazon no se conforma con su posición actual en el mercado de servicios de streaming. Según The Information, la tienda online está preparando un nuevo servicio que será gratuito para quienes tengan un dispositivo Fire TV. Se refieren a él como "Free Dive", y sería un concepto similar al de servicios como 'Roku Channel'

Tal y como le han explicado a este medio algunas fuentes familiarizadas con el proyecto, sería un servicio independiente de Prime Video, y que en vez de una suscripción mensual estaría sustentado mediante publicidad. Según estas fuentes, el servicio estaría siendo desarrollado por IMDB, subsidiaria de Amazon, quien ahora estaría negociando con los estudios para licenciar películas para su catálogo.

Pero tampoco esperes ver los últimos estrenos, ya que las fuentes parecen apuntar a que eso quedaría para Prime Video, y que este nuevo servicio gratuito con anuncios se centraría en licenciar producciones más antiguas de los principales estudios de la industria.

Al parecer, la idea detrás de este lanzamiento sería la de ayudar a que Amazon pueda generar más ingresos a través de los anuncios publicitarios, que actualmente apenas representan 2.000 de los 200.000 millones de dólares en beneficios anuales de la empresa.

La empresa ya ha hecho otros movimientos en este sentido, como el de permitir que los usuarios Prime puedan ver Twitch gratis pero con anuncios. Actualmente y según los números de The Information, habría alrededor de 48 millones de personas en todo el mundo que han comprado alguno de los dispositivos Fire TV.

Además de este posible nuevo servicio de streaming, también se está hablando de otras incursiones de Amazon en el mundo del cine. Por ejemplo, hace dos semanas también escuchábamos que está pujando para adquirir una cadena de cines en Estados Unidos, otro paso en su estrategia de abarcar todos los sectores posibles.

De momento son sólo rumores

El año pasado, desde Amazon negaron estar pensando en crear una versión gratuita con publicidad de Prime Video, una afirmación que no contradice del todo a la posibilidad de que se trate de un servicio independiente. Aun así, como siempre solemos decir en estos casos, no hay que olvidar que de momento sólo se trata de una supuesta filtración que no está confirmada por la empresa, por lo que todavía no podemos dar nada por hecho ni por seguro.

Por ejemplo, incluso en el caso de que Amazon realmente esté trabajando en ello podrían decidir cancelar el proyecto, e incluso también es posible que si acaba llegando lo haga con unas características diferentes a lo que nosotros pensamos.

Vía | The Information

