Amazon presenta StyleSnap: su propio "Shazam" para encontrar ropa a través de la cámara del móvil

Amazon tiene su propia sección de ropa, en la que encontramos desde primeras marcas a prendas más genéricas y económicas. En pos de facilitar a los usuarios la búsqueda de productos, acaba de anunciar StyleSnap, una función bastante similar a Shazam. Esta herramienta, según la compañía, "cambiará para siempre la forma de comprar".

Valiéndose de la inteligencia artificial y de la cámara de fotos de nuestro dispositivo (o de las fotos que ya tenemos en el carrete), StyleSnap se encargará de presentarnos recomendaciones similares, siempre basándose en el aspecto de la fotografía original.

Una función que es bienvenida, pero no nueva

A pesar de que Amazon nos presente StyleSnap como una función revolucionaria, aplicaciones centradas en la moda como la de ASOS incluyen desde hace tiempo herramientas de idéntico funcionamiento: haces una foto de una prenda y la aplicación busca dicha prenda y similares.

Del mismo modo, la aplicación de Aliexpress también cuenta con una función similar, mediante la cual podemos encontrar cualquier producto similar al que le mostremos a la aplicación mediante la aplicación de cámara.

Amazon nos presenta a su inteligencia artificial como capaz de ofrecer resultados precisos y acordes a lo que buscamos, aunque en nuestras pruebas no ha sido así

No obstante, pese a no ser algo nuevo, la función StyleSnap aporta valor a la aplicación de Amazon, por lo que es bienvenida. A la hora de realizar la búsqueda, esta herramienta se vale de factores como la marca, el rango de precio y las reseñas de los clientes. Esto quiere decir que no te mostrará lo primero que encuentre parecido a lo que buscas, sino que, de todo el catálogo de Amazon, seleccionará "lo mejor" (falsear reseñas está a la orden del día, no hay que fiarse siempre).

Del mismo modo, Amazon se enorgullece de haberle dado un buen entrenamiento a su IA, comentando que es complejo lograr que StyleSnap pueda distinguir entre estilos de vestimenta, tallas, el ajuste de la prenda… Su inteligencia artificial ha aprendido primero a identificar conceptos básicos como "bordes" y "patrones", para posteriormente centrarse en los detalles más complejos.

"Estamos increíblemente entusiasmados con StyleSnap y con la forma en que permite a nuestros clientes comprar visualmente la moda en Amazon". Jeff Wilke, CEO de Consumo en Amazon

En nuestras pruebas, la función actúa de forma demasiado genérica. Si buscamos, por ejemplo, un pantalón corto de 50 euros, nos muestra publicaciones patrocinados de menos de diez euros, de colores distintos, marcas de menor calidad…

Una función curiosa que puede ser de relativa utilidad, pero cuyo funcionamiento es muy mejorable, ya que el algoritmo no filtra tan bien como promete. Si buscamos un pantalón de determinado rango precio y color, son exigibles resultados similares, y no la variabilidad que actualmente presenta la herramienta.

