El año de Python en el navegador: este nuevo proyecto permite ejecutar Python en tu HTML

PyScript es un nuevo proyecto que permite incrustar programas de Python directamente en las páginas HTML y ejecutarlos dentro del navegador sin ningún requisito basado en el servidor.

Desde el pasado miércoles se está celebrando el encuentro PyCon US 2022 (que concluye hoy) en la ciudad estadounidense de Salt Lake City, en Utah. Durante este encuentro se presentó el proyecto PyScript. Según han explicado en su presentación, actúa como una envoltura alrededor del proyecto Pyodide, que carga el intérprete CPython como un módulo de navegador WebAssembly.

