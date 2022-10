Apple da marcha atrás ante las críticas: pausa la publicidad en la App Store

Ni dos días ha aguantado en pie el nuevo sistema de anuncios de Apple para la App Store. Este plan comenzó a funcionar el pasado martes, haciendo que los desarrolladores pudieran pagar a la compañía para que su aplicación apareciera en el espacio de recomendados de la tienda. Pero este sistema no ha estado libre de críticas por parte de los desarrolladores que se han encontrado sorpresas desagradables.

En el día de ayer nos hacíamos eco de las críticas de los desarrolladores a las aplicaciones que se estaban recomendando. Acusaban a Apple no establecer un sistema de control para evitar recomendaciones que se pueden categorizar como absurdas o inapropiadas.

Twitter se llenó al momento de numerosas capturas de pantalla de las aplicaciones que se estaban anunciando. Por ejemplo, cuando se buscaba una app para luchar contra la ludopatía en las recomendaciones aparecía un juego de tragaperras o una aplicación para realizar apuestas a través de internet. Además, este tipo de apps también se anunciaban dentro de juegos o servicios que están dedicados a los más pequeños.

They’re on the bottom of listings for gambling addiction recovery apps! pic.twitter.com/q7Pank1gXL