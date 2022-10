Steve Jobs dijo "simplemente, no queremos anuncios". Y ahora la App Store se ha llenado de publicidad de casas de apuestas y casinos

Los anuncios están ya presentes en cualquier sitio. Desde la televisión, las páginas web hasta nuestros propios dispositivos móviles. Precisamente esto último ha creado mucha polémica en los últimos días en la tienda de aplicaciones de Apple, donde algunos usuarios han encontrado anuncios de servicios que son preocupantes, como por ejemplo casas de apuestas.

Hace ya varios años, el propio Steve Jobs afirmaba que estaban dispuestos a producir aplicaciones para los usuarios sin anuncios. Pero parece ser que la evolución de la empresa ha tomado un camino diferente al de Jobs apostando por este sistema publicitario en su tienda de aplicaciones en la que se da visibilidad a algunos desarrolladores. Esto no es algo gratuito, sino que la propia Apple se lleva bastante dinero por estas acciones.

Si usas iOS o iPadOS en tu día a día, habrás visto que en la ficha de cada una de las aplicaciones de la App Store, al final se encuentra una lista de recomendaciones. Normalmente la primera app que se recomienda es aquella cuyo desarrollador ha pagado a Apple una cuota publicitaria. Para poder distinguirla aparece sombreada en color azul y con el aviso de anuncio.

El problema es que en muchas ocasiones estas aplicaciones que se recomiendan pueden ser poco éticas. Se ha visto en diferentes publicaciones de Twitter como a los usuarios les han aparecido aplicaciones de casas de apuestas, casinos online e incluso aquellas que están relacionadas con videochats adultos.

Esto es algo que ha molestado bastante, sobre todo por donde se ubican. En los tweets de queja, los usuarios afirman que en la ficha de la app nativa de Libros aparecía un videochat para adultos, o incluso en una app que buscaba luchar contra las adicciones aparece una app de apuestas. Esto es algo realmente grave, ya que Apple no está cuidado de la publicidad dentro de sus propios dominios.

With Apple’s recent changes to ads on the App Store, your product pages may now show ads for gambling apps. One of my product pages just did that 😞 pic.twitter.com/CjbrXpajX0