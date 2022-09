YouTube está desatada con la publicidad: hasta 10 anuncios seguidos y sin poder saltárselos

A lo largo de los últimos años, la experiencia en YouTube se ha visto afectada por el incremento de anuncios en sus vídeos. Lejos quedan los días en los que teorizábamos sobre un YouTube con anuncios o prepararnos para la posibilidad de que la plataforma fuera de pago. Por alguna razón, YouTube es la única plataforma en la que los usuarios suelen rechazar pagar una suscripción para eliminar los anuncios, cuando hay contenido verdaderamente genial tras toda esa maleza. Quizás es porque tenemos ya arraigado el hecho de que la plataforma sea por siempre gratuita.

Sin embargo, la publicidad en YouTube ha llegado a un nivel insoportable para algunos, haciendo que muchos hagan uso de bloqueadores de anuncios para deshacerse de ellos. Parece que la plataforma está probando hasta donde puede llegar con la inserción de publicidad, y muchos usuarios han reportado haberse encontrado hasta 10 anuncios seguidos en la pausa publicitaria.

Los anuncios suelen aparecer al principio y durante el vídeo si el creador de contenido lo permite. Esta pausa publicitaria suele durar unos segundos y casi siempre existe una opción para saltar el anuncio tras verlo durante unos pocos segundos. Sin embargo, parece que la plataforma está expandiendo sus límites en este aspecto, y durante los últimos meses los usuarios han encontrado más anuncios de lo habitual, una situación que preocupa.

Múltiples hilos en Reddit traen el tema sobre la mesa, y son muchos los usuarios que están experimentando una creciente ola de publicidad en los vídeos de YouTube. Algunos informan de que la pausa publicitaria se repite cada pocos minutos cuando el vídeo es más largo, mientras que otros están sufriendo la friolera de 10 anuncios seguidos durante dicha pausa. Además, el número de anuncios que no se pueden saltar también parece estar creciendo.

Si bien son experiencias que no le ocurre a todo el mundo, lo que está claro es que hay más publicidad en los vídeos, y cada vez es más común. 10 anuncios seguidos suele ser el extremo, pero tener que aguantar 5 seguidos ocurre más de lo que parece.

hmm...this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool