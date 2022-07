Este anuncio publicitario de YouTube en Google busca robar tu ordenador, ofreciendo un servicio técnico fraudulento

Cuando se hacen búsquedas en Google a diario, seguro que en la parte superior te ha aparecido un resultado con la etiqueta de ser un anuncio, sobre todo cuando se quiere buscar una nueva tarifa de móvil o de otro servicio. Pero aunque parezca que es un anuncio completamente de fiar, por contar con esta etiqueta, se ha podido detectar que algunos de ellos pertenecen a campañas de publicidad que son maliciosas que abusan de estos mecanismos publicitarios de Google.

La firma de seguridad Malwarebytes ha descubierto que cuando se buscan palabras claves relacionadas con YouTube, el primer anuncio que aparece puede tener varios títulos: "YouTube: lo mejor de los videos de YouTube" o "YouTube.com: YouTube: lo mejor de los videos de YouTube para ti". Pero esto es algo completamente fraudulento, y se debe tener mucho cuidado al respecto.

A priori, cuando se ve estos titulares e incluso la URL que aparece justo al lado puede dar la sensación de un acceso completamente legal y de confianza. Esto hace que cualquier usuario que haya buscado esta palabra, pues termine pinchando sin tener ningún miedo, y más siendo uno de los mayores servicios que ofrece Google y más usados a nivel mundial.

Pero la realidad es que al pulsar sobre este anuncio no vas a ser redirigido a YouTube, sino a una web fraudulenta que va a generar avisos de Windows Defender. La URL es http://matkir[.]ml y http://159.223.199[.]181/, en la que aparecerán varios mensajes donde se especificará lo siguiente: Windows fue bloqueado debido a una actividad cuestionable informando de que se detectó un spyware financiero.

