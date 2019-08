Apple demanda a Corellium, una empresa de virtualización que crea "réplicas perfectas" de iOS

Apple ha decidido demandar a Corellium, una empresa de software de virtualización a la que acusan de vender ilegalmente copias virtuales de los sistemas operativos que encontramos en un iPhone o iPad.

Aseguran que, bajo el pretexto de ayudar a descubrir fallos de seguridad, Corellium ha copiado la interfaz y otros aspectos de iOS sin pedirles permiso. Por este motivo, Apple ha recurrido a un juez federal para que medien en este asunto.

So you think you know iOS? Do you really? 😜Come challenge the Corellium team at Blackhat. If you have questions. We have answers! #bringit #ios #sep #blackhat #gameon pic.twitter.com/oXhAMptjiJ