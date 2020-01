Apple generó más ingresos con los AirPods que Spotify, Twitter, Snapchat y Shopify juntas

Cuando salieron al mercado, los Apple AirPods se encontraron con algunas críticas respecto a su diseño, precio y, sobre todo, porque llegaban para afianzar la muerte del conector de jack 3.5 mm en los iPhones.

Apple entraba así en el mercado de los auriculares, y en aquel momento era difícil imaginar la importancia que acabaría teniendo este producto para los ingresos que genera la compañía año a año.

Unos ingresos que crecen año a año de manera imparable

Kevin Rooke, experto en finanzas y tecnología, ha publicado un artículo en el que recoge los ingresos que han generado los AirPods en los últimos años, y los ha comparado con lo que han generado compañías tan importantes como Spotify o Twitter.

No olvidemos que nos encontramos ante un producto que no es especialmente económico (el modelo "normal" vale 179€ y el modelo "Pro" llega hasta los 279€), aunque eso no parece que esté siendo un impedimento para que cada vez más personas decidan comprarlos.

Se estima que, sólo con los AirPods, Apple generó unos ingresos que rondaron los 2.250 millones de dólares en el año 2017. Al año siguiente, consiguieron doblar esa cifra: 5.250 millones de dólares.

Llegamos a 2019, año en el que se estima que Apple consiguió la friolera cifra de 12.000 millones de dólares gracias a los AirPods. Esto representa, aproximadamente, el 4.5% de los ingresos totales del iPhone.

Si los AirPods tuviesen su propia empresa, estaría valorada alrededor de los 60.000 millones de dólares. Para entender mejor su tamaño, Rooke ha comparado a esta empresa ficticia con algunos gigantes tecnológicos.

Si nos fijamos en el gráfico superior, los AirPods han generado tantos ingresos como Spotify, Twitter, Snap (la compañía madre de Snapchat) y Shopify juntas. Pos si fuera poco, está peligrosamente cerca de compañías tan gigantescas como Uber.

Si estos datos ya son realmente impresionantes, es importante tener en cuenta que los AirPods sólo representan una fracción del negocio de audio de Apple (no hay que olvidar que Apple compró Beats a mediados de 2014).