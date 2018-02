Apple Music está a punto de superar a Spotify en suscriptores en EE. UU., según 'The Wall Street Journal'

La guerra en el mundo de la música bajo demanda tiene dos grandes y principales rivales. A un lado Spotify, el veterano en esto, y al otro Apple Music, el recién llegado. El primero lleva años y millones de suscriptores de ventaja, pero la brecha existente entre ambos servicios poco a poco se va reduciendo y es algo que hemos visto prácticamente desde el inicio de su particular carrera. Pese a todo, los suecos llevan la delantera; aunque puede que les quede poco en esa posición.

Una nueva información publicada por The Wall Street Journal asegura, citando a miembros del negocio discográfico, que Apple Music consigue suscriptores a un ritmo más rápido que Spotify en Estados Unidos. Concretamente, lo ha estado haciendo a una tasa mensual del 5 %, mientras que el servicio veterano lo hace a un 2 %. De mantenerse estos porcentajes, Apple Music superará a Spotify este verano en suscriptores del mercado estadounidenses.

Apple Music now at 36m paid subs and —per WSJ— outgrowing Spotify in the US — For the first time it has more than 50% of what Spotify has worldwide https://t.co/DyD6DnJqAF pic.twitter.com/1St7Ma9DZk — Alex B 📈 (@somospostpc) 4 de febrero de 2018

Apple Music suma 36 millones de suscriptores

La información del periódico económico añade además que, según Apple, el servicio musical nacido en 2015 tiene ahora 36 millones de suscriptores de pago. En septiembre, Jimmy Iovine, de Apple Music, había anunciado 30 millones.

Esto supone tener, por primera vez, más del 50 % de los suscriptores que Spotify tiene en todo el mundo. Lo que visto de otro modo deja a este servicio siendo casi el doble de grande que Apple Music en cuanto a usuarios globales.

Esta información llega en un momento delicado para Spotify, que planea salir a bolsa

En cualquier caso, la información también señala que Spotify continúa creciendo a un ritmo ligeramente más rápido que Apple Music en el conjunto del planeta y que el servicio de los de Cupertino tiene "tres o cuatro veces" más suscriptores de prueba que Spotify. Este último detalle se entiende dado que la plataforma de Apple no dispone de planes gratuitos.

La información llega en un momento delicado para Spotify, con sede en Estocolmo, que planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aunque la compañía declinó hacer declaraciones, se asegura que presentó confidencialmente los documentos para una oferta pública inicial en diciembre con la mirada puesta a finales de marzo, cuando comenzarían a operar.

