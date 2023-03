Los asesores fiscales avisan: declarar las criptomonedas en la Renta 2022 será más difícil con estas dos novedades

Estamos a pocas semanas de que arranque la campaña de la Renta 2022 para poder confeccionar el modelo 100 con todos los ingresos y gastos que se han tenido a lo largo del año fiscal. Pero para poder preparar a todos los contribuyentes, se tiene la opción de acceder al simulador de la renta de este año y lo cierto es que muchos asesores fiscales se han encontrado sorpresas en este con relación a la declaración de las criptomonedas.

Desde hace pocos años la compra y venta de criptomonedas se ha hecho realmente popular, pero Hacienda no estaba preparada para que se declararan estos movimientos de activos. Más allá de la compra y venta de acciones no había ninguna casilla especial para este tipo de movimientos, pero en estos últimos años se han ido adaptando a las criptomonedas. Aunque los cambios de este año no están gustando nada debido a lo poco precisos que son, y sobre todo a lo laborioso que están haciendo la confección del modelo.

La Renta 2022 para los que compren criptomonedas no será nada fácil

Y es que este simulador nos prepara a los contribuyentes, pero también a los asesores fiscales, a como preparar el modelo 100 que debe estar rellenado perfectamente. A priori este no es un trámite sencillo, pero cuando se meten criptomonedas es mucho más complicado. Estos cambios han preocupado a muchos asesores especializados, y en concreto a cuatro de ellos que han publicado un vídeo en el canal ATH21 para poder comentarlos e incluso hablar de las acciones legales que van a tomar contra la Agencia Tributaria.

La primera de las novedades que han detectado en este simulador radica en la declaración de las pérdidas que se han sufrido en la venta de criptomonedas. A priori en la legislación se hace referencia a las acciones o valores que se venden asumiendo unas pérdidas, y que no se van a poder volver a comprar pasado un tiempo determinado para poder declarar la pérdida en el modelo 100. Esto se hace para evitar los típicos “chanchullos” que permitiría hacer una venta ficticia para poder tener una declaración de la renta más favorable.

Dentro de este apartado de la legislación tributaria han metido ahora a las criptomonedas, de las cuales se va a tener que especificar si ha existido una pérdida que posteriormente se ha recomprado “en el periodo establecido”. Y es que la ley establece tres epígrafes para encuadrar las criptomonedas (aunque ni ellos saben donde hacerlo): acciones y valores que cotizan en el mercado, acciones y valores que no cotizan en el mercado (no se puede recomprar 1 año posterior o anterior), y resto de valores (no se puede recomprar en 1 año).

Las criptomonedas se englobarían en “resto de valores” y aquí no se establece que se aplique a un mercado homogéneo. Es decir, que al ser imposible que una persona recompre un mismo Bitcoin que ha vendido hace que no se deban declarar las pérdidas recompradas. En este caso la Agencia Tributaria va a tener que aclarar cómo se van a poder declarar, y si esta casilla debe ser eliminada, a no ser que haya una recompra evidente con pocos días de diferencia.

La segunda novedad radica en la información que solicita la Agencia Tributaria en una nueva página creada para las criptomonedas. En este caso se solicita el valor de compra de una criptomoneda así como el de venta, ya que la diferencia va a ser la ganancia que va a tributar a efectos fiscales. Pero el problema es que pide una lista desglosada de todas las transacciones con el origen que ha tenido (si un Bitcoin se ha vendido por euros, por un NFT, o por otra criptomoneda). Esto es algo que se puede encontrar en la página 14 (III).

Según estos asesores fiscales especializados esta es una información que no tiene importancia tributaria, y que únicamente hace que las declaraciones de la renta sean mucho más tediosas para los traders. Esto es porque deberán generarse tantas líneas como transiciones han existido, y muchas pueden ser eternas. Al final a Hacienda le interesa la ganancia que se ha tenido en el cómputo total para poder aplicarle el IRPF y no específicamente a que se ha convertido cada criptomoneda.

Las acciones que estos asesores plantean se fundamentan en la comunicación con Hacienda para pedir las oportunas explicaciones, y en las posibles acciones legales. Lo que está claro es que para cualquier persona que haya decidido invertir en criptomonedas va a tener una Renta 2022 más laboriosa, que va a tener que poner en manos de expertos fiscales.

Fotos | MichaelWuensch, elaboración propia

