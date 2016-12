Así es como la NSA y Obama dicen saber que los rusos han hackeado las últimas elecciones

Esta madrugada hemos sabido que Estados Unidos sancionará a Rusia como respuesta al hackeo de su sistema electoral. En el documento emitido por la Casa Blanca, se puede leer que se han puesto en marcha una serie de medidas contra el gobierno ruso por los ciberataques contra el sistema electoral estadounidense.

En aproximadamente tres semanas, el gobierno de Obama publicará un "informe analítico conjunto" en colaboración entre el FBI y la NSA sobre este asunto, ¿pero cómo pueden saber que su sistema electoral fue hackeado? Según Edward Snowden ha contado a The Intercept, la NSA lleva años pudiendo hacerlo, concretamente desde 2005.

Según el antiguo empleado de la NSA, la agencia posee medios para recoger pruebas sobre hacks rusos, ya que en 2006 se encontraron con algo similar justo antes del asesinato de una periodista con nacionalidades rusa y estadounidense, Anna Politkovskaya.

Cuando Mike Rogers, jefe de la NSA, habló del hackeo del Comité Nacional Demócrata, dijo que "ha sido un esfuerzo consciente por parte de una nación para conseguir un efecto específico", es que la agencia tenía pruebas más que suficientes para asegurar que así era.

Según el medio, Snowden dijo cuando se conoció la noticia que si Rusia estaba hackeando a los Demócratas, la NSA tenía que saberlo. El antiguo empleado de la agencia también dijo que rastrear a los hackers usando tecnología SIGINT (obtención de información mediante intercepción de señales) "es el único caso en el que la vigilancia masiva ha resultado efectiva".

Edward Snowden también dijo que la NSA tenía una herramienta llamada XKEYSCORE, que la NSA utiliza para recoger información masivamente y que actúa como un motor de búsqueda SIGINT global que "facilita el seguimiento de datos infiltrados". Esta herramienta ya ha aparecido en sus filtraciones en el pasado.

William Binney, otro revelador de secretos de la NSA, dijo que "la NSA sabría donde y cómo cualquier email hackeado del DNC, HRC o cualquier otro servidor" se vio comprometido en una red. ¿Significa esto que la NSA podría saber la identidad de todos los hackers del mundo si quisiera?

Antes del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006, en ese mismo año la NSA habría llegado a la conclusión de que las agencias de inteligencia Rusas hackearon la cuenta de correo de la periodista justo antes de acabar con su vida. Esta persona era una dura crítica de Putin, y los servicios secretos rusos habrían ordenado el asesinato (aunque nunca se ha podido demostrar).

En un informe publicado por la NSA y clasificado como Top Secret Signals Intelligence, se puede leer lo siguiente:

El 5 de diciembre de 2005, los Servicios de Inteligencia Federales Rusos iniciaron un ataque contra la cuenta annapolitkovskaia@US Provider1 [Yahoo según The Intercept], desplegando software malicioso que no está disponible al público general. No se sabe si este ataque está asociado de alguna forma con la muerte de la periodista.