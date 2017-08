Así podrás ver en vivo y desde Twitter el próximo eclipse solar total

Este 21 de agosto un eclipse total de sol podrá ser visto únicamente por aquellos afortunados que se encuentren en los Estados Unidos, el resto de mortales solo podremos observarlo de forma parcial.

Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan formas de disfrutar el evento astronómico en la web. Twitter ha unido fuerzas con the Weather Channel para retransmitir en vivo el momento en el que la luna bloquee completamente al sol por un par de minutos.

En the Weather Channel van a tratar el evento como si fuese una gran fiesta de fin de año y gracias a la sociedad con Twitter, todos los usuarios de la red social en el planeta podrán seguir el evento como lo verán en Estados Unidos por primera vez en casi 100 años.

La cobertura abarcará 10 lugares en el país norteamericano con las mejores vistas del eclipse, en Twitter estarán siguiendo el evento a través de diferentes sitios, incluyendo capturas en vivo desde Hopkinsville, Kentucky, el lugar donde el bloqueo total durará más tiempo.

Además de esto, el stream mostrará grabaciones tomadas por drones y la NASA. Para seguir las novedades durante el día, no olvides que puedes seguir el hashtag oficial: #Eclipse2017.

Vía | CNET

