Así puedes comprobar que tu Certificado Covid funciona correctamente antes de que te pueda dar un error

Desde la pasada primavera ya sabemos que si queremos ser libres para viajar (e incluso en algunos lugares para entrar en ciertos espacios cerrados), necesitamos el llamado Certificado Covid. Ya está disponible y, tras aprender a hacerlo y tenerlo en tu móvil, el siguiente paso es que sepas si realmente has hecho bien el proceso y tienes tu Certificado Covid disponible.

El PDF de tu Certificado Covid no debería dar problemas de lectura. Aún así, tienes la posibilidad de comprobar que es válido y así evitar algún posible problema cuando vayas a necesitarlo.

Recuerda que ese certificado puedes tenerlo descargado, o también haber hecho una captura de pantalla o tenerlo instalado en tu móvil a través de Google Play. Hay dos aplicaciones disponibles para hacer estas comprobaciones de un modo muy simple.

Tres aplicaciones que puedes usar para comprobar que tu Certificado te va a funcionar en toda la UE

El Certificado Covid es un documento a nivel europeo y que varios de los gobiernos de la Unión o países vecinos disponen de apps oficiales para comprobar si los códigos QR insertados en los documentos son auténticos y están hechos de forma correcta. Tres aplicaciones muy útiles son:

Covid Certificate Check , de la Confederación Suiza.

VerificaC19 del Ministerio de Salud de Italia.

CovidCheck.lu de Luxemburgo.

Las apps, después de que muestres tu código QR, te dirán en en la pantalla del teléfono si el Certificado Covid es válido y a quién pertenece; además de otros datos, como el nombre y la fecha de nacimiento.

Para conseguir alguna de estas aplicaciones debes acceder tu tienda de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de la desarrollada en suiza, Covid Certificate Check simplemente tienes que descargarla y pulsar el botón de "Verify". Tienes que aceptar el permiso de acceso a la cámara porque la necesitas para leer el QR de tu Certificado Covid.

Tras este proceso, pon la cámara con el código QR y, si es válido y correcto, te aparecerá un check en color verde. En el caso de que el QR no funcione te aparecerá un "Invalid code" en la parte superior de la pantalla. Ahora bien, recuerda que si no tienes la pauta completa, Suiza no lo acepta y, por tanto, no te lo dará por válido.