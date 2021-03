Si quieres ser libre para viajar necesitarás el Certificado Verde Digital de la UE: un pasaporte con QR que diga que estás libre de COVID-19

Después de que durante varios días se haya hablado de la posibilidad de que la Unión Europea introduzca un pasaporte que permita a ciertas personas viajar libremente durante el próximo verano si muestran que puedan estar a salvo de la COVID-19, hoy la Comisión Europea ha presentado su propuesta para el llamado “Digital Green Certificate”.

Con el objetivo de permitir mayor movilidad entre los países europeos para reactivar el turismo, el Certificado Digital Verde servirá como garantía de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, ha recibido un resultado negativo en las pruebas PCR u otras o ha pasado la enfermedad y se ha recuperado no hace mucho tiempo. Será en dos idiomas: el oficial del país de la persona y en inglés.

Según el anuncio realizado hoy por Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, este documento estará disponible, de forma gratuita, en formato digital o en papel. Incluirá un código QR para garantizar la autenticidad del certificado.Los datos concretos que va a incluir son, de acuerdo con Euronews:

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.



The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether