AWS InfiniDASH es el servicio de moda entre desarrolladores. Sólo hay un problema: no existe

Echad un vistazo a Twitter, y veréis cientos de desarrolladores web preguntando por InfiniDASH, o bien afirmando haberlo probado y hablando maravillas sobre este servicio creado por AWS. No es extraño: hace cuatro días que Werner Vogels, CTO de AWS, anunció el evento oficial de InfiniDASH, "el lanzamiento más importante de la historia" de la compañía.

Pero hay un pequeño detalle que no cuadra: las redes sociales de AWS no mencionan este nuevo producto, que tampoco está presente en la (enorme) lista de servicios disponibles en su web. Ni rastro. ¿Qué ha pasado?

La clave de lo ocurrido la tiene el creador de InfiniDASH, Joe Nash. Nash es desarrollador web, pero no trabaja para AWS, Amazon (su empresa matriz) o para ninguno de sus rivales. De hecho, ni siquiera ha escrito una línea del código de InfiniDASH. Ni él ni nadie.

Porque Joe Nash es, realmente, el creador de uno de los memes más exitosos de la última semana en redes. Y le bastó un tuit (que por ahora acumula unos 500 retuits y 3000 'likes') para ello. Traducido al español, el tuit decía lo siguiente:

Nash pretendía con este tuit criticar dos tendencias del mundillo del desarrollo web:

No sabemos, eso sí, si Vogels era consciente de esta segunda línea de crítica cuando se sumó al meme y contribuyó a darle un notable empuje.

Pero, por ejemplo, la gente de Signal sí era muy consciente de la primera crítica cuando le anunció al propio Nash que habían lanzado una oferta de empleo que incluía el requisito de conocer InfiniDASH,

De hecho, si entrábamos a leer la oferta en sí (ahora el texto ya ha cambiado), podíamos encontrarnos la exigencia de contar "con una considerable experiencia" en este servicio de AWS que, supuestamente, acababa de ser lanzado.

En resumen, una poco disimulada referencia a aquella mítica oferta de empleo de IBM en la que pedía 12 años de experiencia en Kubernetes, un software que había sido lanzado sólo 6 años antes.

El chiste sobre InfiniDASH no se paró ahí, claro: ya cuenta con magníficos tutoriales en YouTube y hasta con un falso manual titulado "Advanced Infinidash: The Definitive Guide", que imita el aspecto de los de la editorial O'Reilly:

Soon to be hot off the press:#infinidash #cloud #ai pic.twitter.com/OQ5H2C6KMT