AWS rivalizará con Windows 365 de Microsoft añadiendo acceso web a su servicio WorkSpaces de computación en la nube

Hace dos semanas, pocos días después de confirmar a mundo la existencia de Windows 11, Microsoft anunciaba también el lanzamiento de Windows 365, un nuevo servicio de computación en la nube que nos permitiría acceder desde cualquier navegador a nuestra sesión de usuario, alojada en una máquina virtual remota.

Rápidamente, otras compañías tecnológicas se han puesto en marcha para poder lanzar servicios capaces de rivalizar con Windows 365 en este nuevo mercado. Y una de las primeras en ponerse a ello ha sido Amazon Web Services (AWS), que ha anunciado que su servicio WorkSpaces de máquinas virtuales remotas empezará a ofrecer también acceso a las mismas vía navegador.

No de cualquier navegador, en todo caso, pues dependerá del protocolo usado: aquellos escritorios Windows de WorkSpaces que hagan uso del protocolo PCoIP (PC over IP), serán accesibles desde Chrome o Firefox, mientras que los basados en el protocolo WSP (WorkSpaces Streaming Protocol) funcionarán desde cualquier navegador derivado de Chromium.

AWS no incluirá esta funcionalidad en sus máquinas virtuales Linux

La justificación de AWS para lanzar esta nueva funcionalidad es sencilla:

"Permitir a los usuarios seguir siendo productivos al conectarse desde equipos donde el acceso desde navegador web puede ser la mejor opción".

Como —por ejemplo— aquellos donde la opción de instalar una aplicación cliente pueda estar bloqueada o resultar insegura. No hace falta decir que, ante el auge vivido en el último año y medio por el trabajo remoto, muchos usuarios podrán ver las ventajas de esta nueva oferta.

Su ánimo de rivalizar con Microsoft es tan claro que este cambio sólo se habilitará en máquinas virtuales que ejecuten Windows, pese a que AWS también ofrece virtualización de sistemas Linux, que podrían verse igualmente beneficiados por esta nueva funcionalidad…

…aunque, por otro lado, el enfoque 'PaaS' (Platform as a Service) de AWS WorkSpaces no coincide —no exactamente, al menos— con la oferta SaaS (Software as a Service) en que se basa MS Windows 365, difiriendo el grado de control del usuario sobre el sistema.

Un aspecto relevante es que aquellas máquinas remotas de AWS WorkSpaces que ya existieran antes de la habilitación del acceso web, deberán ser reiniciadas tras alterar el propio usuario ciertas configuraciones de red. Aunque es difícil que eso pueda echar atrás a muchos usuarios que ya hicieran uso de este servicio.

Vía | The Register