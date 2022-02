La Bethesda de Microsoft eliminará su launcher de juegos para PC y mudará todo a Steam

En lo que será una migración masiva para Bethesda, la empresa ha anunciado que cerrará su launcher en PC y moverá todos sus videojuegos a Steam. Los usuarios podrán migrar sus juegos y cartera de Bethesda.net a sus cuentas de Steam y es importante que lo hagan cuanto antes.

El proceso comenzará a partir de abril, y aunque no tenemos una fecha específica, es importante saber que el proceso de desactivación de la app de Bethesda.net comenzará en mayo, a partir de ese momento será imposible acceder a tu biblioteca si no has realizado la migración.

Una movida simplificadora para una nueva Bethesda

El cambio a Steam permitirá llevarse todo sin perder absolutamente nada de las cuentas, incluyendo el progreso en varios juegos. Bethesda explica que también se migrarán las partidas guardadas de muchos juegos, aunque algunos requerirán transferencias manuales.

Algunos juegos requerirán que sigas utilizando tu nombre de usuario de Bethesda.net para acceder al juego. Esta cuenta no se perderá y seguirá siendo accesible a través de la web y en el juego, y seguirán recibiendo soporte.

En los casos de juegos completamente online como Fallout 76, por ejemplo, Bethesda ha creado una sección de preguntas y respuestas frecuentes dedicada a este título, con el detalle más importante siendo el de hacer la migración tan pronto como sea posible una vez que esté disponible la opción, para poder seguir usando tus juegos.

Bethesda fue adquirida por Microsoft a finales de 2020 por 7.500 millones de dólares, desde entonces el catálogo de juegos de sus estudios han pasado a formar parte de Xbox Game Pass, y si bien pueden jugarse e instalarse desde las aplicaciones de Xbox para Windows, para quienes no usan estos servicios, el acceso era a través del propio launcher de Bethesda.net.