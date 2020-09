Skyrim, Fallout, DOOM, y la enorme librería de juegos que refuerzan Xbox Game Pass ahora que Microsoft ha comprado Bethesda

Microsoft ha dado un bombazo tras anunciar la adquisición de Zenimax Media y Bethesda Softworks, dando un enorme empujón a su cartera de exclusivos. La compra se llevará a cabo por 7.500 millones de dólares y con ella los estudios creativos de la empresa de Redmond aumentan de 15 a 23.

Para los usuarios del Xbox Game Pass esto son grandiosas noticias, pues con la compra de Bethesda son muchas las franquicias de videojuegos que se unirán al repertorio de la suscripción desde el primer día: The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein, Dishonored, Prey y más.

Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and beloved game franchises of @Bethesda to Team Xbox!



