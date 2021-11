Bizum dejará de estar disponible desde hoy para los usuarios de Bankia: esto es lo que tienen que hacer para poder usarlo de nuevo

Como bien pudimos anunciar hace unos días, los usuarios de Bankia están a un paso de completar su migración a CaixaBank tras más de un año del anuncio de su fusión. Esto significa que los contratos de sus tarjetas pasarán ahora a la filial de financiación al consumo de la fundación bancaria con sede en Valencia, lo que conlleva a un cambio en las condiciones.

Los usuarios deberán de utilizar ahora la app de CaixaBank, la cual será la única con la que deberán de operar una vez se complete la fusión y funcionen como un banco único. Debido a esta migración, servicios tales como Bizum dejarán de funcionar durante unos días, comenzando desde hoy.

¿Cuándo se retomará el servicio?

Desde CaixaBank y Bankia han alertado a sus clientes de que a partir de hoy 12 de noviembre a las 15:00 hora española, dejará de funcionar el servicio de Bizum, por lo que los usuarios de Bankia no podrán enviar ni recibir dinero a través de esta herramienta. Los usuarios de Bankia podrán volver a utilizar Bizum desde la aplicación Caixabank Now a partir del 14 de noviembre. Sin embargo, CaixaBank no operará con total normalidad hasta el lunes 15 de noviembre.

El servicio de pagos inmediatos tampoco funcionará para los usuarios de Bankia y la banca digital solo servirá para realizar consultas durante ese periodo. No obstante, los usuarios podrán realizar transferencias normales sin problemas. Para agilizar el proceso, la recomendación para los usuarios de Bankia es descargar desde ya la app de CaixaBank Now, aplicación que tendrán que utilizar a partir de ahora para gestionar sus finanzas. También será recomendable utilizar CaixaBank Sign para la firma de operaciones que lo requieran.

Cómo acceder a CaixaBank Now

Para acceder a CaixaBank Now, los usuarios de Bankia podrán entrar a la aplicación con las mismas credenciales que utilizaban en su banca digital, es decir, con el DNI sin letra como nombre de usuario, y con la misma contraseña a la que accedían desde Bankia. También será necesario activar las notificaciones para las compras online.

Durante este proceso, los usuarios de Bankia podrán utilizar sus tarjetas sin problemas, además de también poder sacar dinero en efectivo. Sin embargo, el saldo de las cuentas no se actualizará hasta que los servicios no operen con normalidad.

Se recuerda también que el IBAN de las cuentas para los usuarios de Bankia se modificará para adaptarse a CaixaBank. No obstante, el antiguo IBAN servirá de igual manera, ya que redireccionará al nuevo número.

Tras la integración tecnológica de los bancos, los usuarios podrán seguir utilizando sus tarjetas de Bankia en los cajeros de CaixaBank hasta la caducidad de las mismas, momento en el que serán sustituidas por tarjetas de este banco.

Más información | CaixaBank