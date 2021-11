Bizum quedará inoperativo temporalmente para los usuarios de Bankia: comienza la última fase de su fusión con CaixaBank

Tras la fusión de CaixaBank y Bankia hace unos meses, todavía quedan algunos asuntos pendientes, entre ellos ciertas integraciones de los propios bancos. De hecho, a día de hoy existen dos aplicaciones móviles distintas para cada banco, algo que dejará de ser así a partir del 12 de noviembre. Entre los servicios de estas aplicaciones que dejarán de funcionar durante unos días en Bankia se encuentra Bizum.

Con motivo de la fusión de ambos bancos, los usuarios de Bankia deberán de comenzar a utilizar los servicios de CaixaBank. En este caso, será la app de CaixaBank Now a la que tendrán que aferrarse todos sus clientes. Tras ese día, los usuarios podrán seguir utilizando con normalidad sus cuentas y tarjetas, pero servicios tales como Bizum dejarán de funcionar durante unos días.

Sin Bizum hasta el 14 de noviembre

Así pues, a partir de las 15:00 del 12 de noviembre y hasta el 14 de noviembre, los usuarios de Bankia no podrán acceder a los servicios de Bizum. Esto significa que no podrán enviar y recibir dinero a través de sus dispositivos móviles. Un día antes, el 11 de noviembre, el servicio se suspenderá para los usuarios y deberán de registrar de nuevo su línea en Bizum a través de CaixaBank Now una vez se reactive el servicio.

Unificación de cajeros y cambios en el contrato

Los cajeros también se unificarán a partir de ese día, por lo que los usuarios podrán acudir a cualquiera de los de ambas entidades. La fusión conlleva además un cambio en la numeración del IBAN de las cuentas de los usuarios, aunque se podrá operar normalmente en este sentido, ya que las operaciones que utilicen la anterior numeración se redirigirán automáticamente a la nueva.

El 12 de noviembre también cambiarán los contratos de las tarjetas de los usuarios de Bankia, pasando ahora a formar parte a la filial de financiación al consumo y de medios de pago de CaixaBank. Esto conllevará un cambio en las condiciones. De esta forma, los clientes del programa 'Por ser tú' de Bankia serán trasladados al de 'Día a Día de CaixaBank, lo que podría suponer un aumento en las comisiones.

Vía | elDiario.es