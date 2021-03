Un boicot masivo a H&M en China borra casi por completo de su Internet al mayor vendedor de 'moda rápida' del mundo

La pesadilla para la división china de la marca H&M comenzó el pasado miércoles con un mensaje en Weibo (el 'Twitter chino') publicado por el Comité Central de la Liga de las Juventudes Comunistas de China y que, a estas alturas, ya se ha convertido en viral.

El mensaje incluía un enlace a un comunicado (de hace meses) del gigante de la venta de ropa H&M en el que anunciaba su decisión de dejar de usar algodón de la región china de Xinjiang (región de origen de la minoría uigur) mientras no se aclarasen las acusaciones de uso de mano de obra esclava; y, junto a eso, el siguiente texto del Comité Central:

A partir de ese momento, la marca ha dejado de existir virtualmente para los usuarios chinos: en pocas horas, las principales tecnológicas chinas se han puesto de acuerdo para suprimir a H&M de mapas, búsquedas y plataformas de comercio electrónico.

After disappearing from Chinese online shopping sites, H&M stores no longer exist on Chinese...maps. Google Maps, which is blocked, still shows accurate information. pic.twitter.com/22Q1xb1Zuk