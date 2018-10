El botón de Facebook para identificar noticias falsas se estrena en España

Inmersa en la lucha contra las noticias falsas, que en algún momento ha parecido una guerra imposible de ganar o incluso de combatir, Facebook anunció en abril el Botón de Contexto, un añadido al News Feed con el que permitir a los usuarios saber con mayor facilidad si está ante una noticia falsa o ante información veraz procedente de una fuente en la que se pudiera confiar.

Con él, el usuario podría conocer más información del medio o publicación en la Wikipedia, leer más artículos sobre el tema escritos en él y conocer qué amigos han compartido la noticia. De esta forma, si encontramos que no es veraz, es fácil avisar para que al menos en el círculo cercano de amigos no se propague la desinformación. También se ofrece la opción de seguir al medio de la noticia.

Tras llegar a otros países con anterioridad, entre los que se encontraban latinoamericanos como Colombia, México o Argentina, finalmente la medida se estrena en España, donde de momento no hemos tenido un problema grave con noticias falsas como sí ha ocurrido en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos o en el referéndum del Brexit en Reino Unido, pero donde también se producen de forma masiva sobre política y pseudociencias. Aunque no haya llegado a esos puntos, es de celebrar, pues según un reciente estudio de Ipsos, los españoles son los europeos que más caen en las noticias falsas.

El Botón de Contexto ayuda, pero no es suficiente

Con esta adición del Botón de Contexto se corrige uno de los grandes problemas relacionados con las noticias falsas, esto es, el desconocimiento de en qué medios se puede confiar y en cuáles no. Sin embargo, se corrige a medias, dado que el problema es que incluso medios considerados tradicionales, que pueden contar con muchos años a sus espaldas (información relevante mostrada en el botón), están incurriendo en la desinformación buscando intereses. Es algo común en Estados Unidos con todo lo relacionado con Donald Trump, donde medios como Fox News o Breitbart cuentan con prácticas periodísticas muy cuestionables.

El Botón de Contexto es un gran comienzo, porque valdrá para descartar webs que sólo cuenten, por ejemplo, con un mes de vida, que aprovechen el tirón con un tema determinado para obtener cuantiosos ingresos por publicidad, pero el esfuerzo de Facebook tiene que avanzar hacia la contrastación. Y para ello, podría buscar la misma noticia o relacionada en medios de referencia con posturas variadas, pero cuya relevancia admita menos discusión.

Además, el Botón de Contexto sólo aparece si el medio hace uso del código suministrado por Facebook. Por una parte será fácil fiarse de quien lo implemente pero, por otra, no debería recaen en las publicaciones esa responsabilidad, porque las que más engañan no tienen incentivos para advertir de que sus contenidos pueden no ser honrados. Al menos a priori.