El botón 'no me gusta' de YouTube está de adorno: no te dejará de recomendar los temas que no te interesen

Todos los usuarios que usamos YouTube queremos tener siempre los vídeos que se adapten mejor a nuestros gustos. Para poder enseñar a este algoritmo existen diferentes botones para indicar que un vídeo o un canal no te gusta o no te interesa. Esto en teoría puede ser suficiente para que estos vídeos no te terminen apareciendo en tu feed nunca más, pero una investigación de Mozilla ha visto que estos botones no sirven para casi nada.

Para realizar la investigación han reclutado a más de 20.000 voluntarios que utilizan YouTube, haciendo empleo de la extensión RegretsReporter. Esta superpone un botón general para dejar de recomendar los vídeos de YouTube. Al pulsar sobre este se enviaba automáticamente una señal a YouTube de manera aleatoria entre las siguientes opciones: no me gusta, no me interesa, no recomiendo el canal, eliminar del historial y un control.

YouTube no te perimte dejar de ver una temática

El estudio agrupó de esta manera un total de 500 millones de vídeos recomendados. A partir de estos datos quisieron determinar si el algoritmo había aprendido de los deseos de los usuarios o se omitía por completo. Esto se hizo comparando los resultados con el grupo de control de referencia y lo cierto es que enviar los deseos de que un vídeo no le gustaba al usuario o no le interesaba no influía en prácticamente nada. En concreto, solo redujeron hasta un 12% las recomendaciones de estos vídeos.

En el caso de los botones relacionados con la no recomendación de un canal o eliminar del historial, sí que se vio un cambio más significativo de entre el 43 y el 29%. Pero igualmente esto llega a ser insuficiente para evitar que un usuario pueda ver un vídeo o un canal que no le gusta en absoluto. Esto sin duda es algo grave, ya que prácticamente obligan a visualizar una temática en el feed que en realidad no le interesa a alguien.

Tal y como informan desde The Verge tomando como fuentes las declaraciones de una responsable de YouTube, la plataforma no quiere vetar nunca un tema en concreto por completo. En concreto, se limitan a explicarlo de la siguiente manera:

Es importante destacar que nuestros controles no filtran temas o puntos de vista completos, ya que esto podría tener efectos negativos para los espectadores, como crear cámaras de eco. Agradecemos la investigación académica en nuestra plataforma, por lo que recientemente ampliamos el acceso a la API de datos a través de nuestro Programa de investigadores de YouTube. El informe de Mozilla no tiene en cuenta cómo funcionan realmente nuestros sistemas y, por lo tanto, es difícil para nosotros obtener muchas ideas

Es por ello que si pensabas que pulsando sobre estos botones ibas a evitar ver una temáticas, estabas totalmente equivocado. Si bien, viendo el nombre que le dan hace creer que exactamente tienen esta función, pero el sistema de recomendaciones de YouTube no permite de ninguna manera vetar un tema aunque el usuario lo quiera.

