Si buscas vacuna en Instagram, la app se cierra en Android; si lo haces en la web, te muestra perfiles antivacunas

El mismo creador del popular perfil coronavirus_el_coronavid19 lo anunció en sus historias de Instagram: resulta que si buscas la palabra vacuna en la aplicación móvil para Android, la app se cierra y vuelves a tu pantalla de inicio del teléfono. La que aquí escribe lo ha probado y es cierto.

Varios compañeros y compañeras de diversas publicaciones de Webedia también lo han probado y se cierra en todos los Android, con diferentes versiones. La situación se repite si escribes "vaccine", "vaccin" o incluso "planvacc" o "gvacc". También hemos probado con "covid" y también se cierra la app. Donde no sucede es en la app para iOS o en la versión web de Instagram, donde aparecen una larga lista de perfiles antivacunas.

Una de las teorías que podrían explicar este hecho es que podría ser un intento más de Instagram de luchar contra las informaciones antivacunas. Cabe recordar que el imperio Meta ya empezó a tomar medidas contra los movimientos antivacuna, a través de sus redes sociales, antes de la pandemia por el Covid.

Y esto se ha intensificado desde la llegada de las vacunas para el coronavirus. Otras plataformas como YouTube y Twitter también han tomado medidas a este respecto.

Muchos perfiles antivacuna cuando la app no te expulsa de Instagram

Si se baraja la teoría de que el objetivo es hacer frente a las informaciones antivacunas es porque, cuando usas Instagram en la web o en iOS puedes ver que si escribes, por ejemplo, "vacuna", aparecen muchos perfiles compartiendo informaciones en contra de las vacunas. La primera opción es Gavi, The Vaccine Alliance, la segunda es una cuenta de la Cruz Roja Internacional y la tercera opción es el perfil del Ministerio de Sanidad de España.

Tras esto, encontramos perfiles con nombres como Plandemia 2021, No me pienso vacunar, No vacunas 2021, No a la vacuna, La vacuna no existe o Anti borregos anti vacunas, entre otros. Algunos tienen muchos seguidores.

Foto de portada: Instagram de no.a_la_vacuna